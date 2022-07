Ulefone Armor X6 Pro to tani i wytrzymały smartfon z ekranem 5”

Kompaktowy twardziel.

Wytrzymałość przede wszystkim

Jeśli chodzi o podzespoły, to jest całkiem nieźle

Cena Ulefone Armor X6 Pro

Ulefone zaprezentował nowy smartfon z rodziny Armor X - Ulefone Armor X6 Pro, który zaprojektowany został z myślą o wszystkich poszukujących urządzenia niebywale wytrzymałego i do tego jeszcze w przystępnej cenie. Czego zatem można się spodziewać?Jak na porządne urządzenie typu rugged przystało, najnowszy Ulefone Armor X6 Pro spełnia standardy militarne MIL-STD-810G, dzięki czemu można mieć pewność, że poradzi sobie w każdych warunkach. Jest bowiem odporny na kurz, wodę czy nagłe upadki. Warto jeszcze dodać, że smartfon przeszedł testy niskiego ciśnienia, wilgotności oraz promieniowa słonecznego. Oczywiście nie zabrakło norm IP68/IP69K.Armor X6 Pro powinien wytrzymać zanurzenia do 30 minut w wodzie do 1,5 metra, strumienie wody i wszelkiego rodzaju. Jego zewnętrzna powłoka z poliwęglanu jest wielowarstwowa, a każda możliwa szczelina jest wypełniona wodoodporną taśmą klejącą oraz pierścieniami uszczelniającymi. Zewnętrzna strona urządzenia pokryta jest również powłoką makrocząsteczkową zapewniającą hydroizolację. Według producenta Armor X6 Pro jest szczególnie odpowiedni dla pracowników przemysłowych, budowlańców, a także wszelkiego rodzaju pracowników pomocy humanitarnej.Smartfon ma wymiary 150 x 78,9 x 14,4 mm i waży 227 gramów, co w przypadku telefonu o wzmocnionej konstrukcji, przekłada się na całkiem komfortowe użytkowanie. Jest to jednak zasługa zastosowania wyświetlacza o przekątnej 5”, co w obecnych czasach trzeba uznać za ogromny atut. Na jednym z boków Armor X6 Pro, Ulefone umieścił programowalny przycisk, aczkolwiek na wyposażeniu nie ma czujnika biometrycznego.Ulefone Armor X6 Pro otrzymał 5.0-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD, a dokładniej 720 x 1280 pikseli. Jego sercem jest układ SoC MediaTek Helio A22 4G z obsługą dwóch kart SIM, który współpracuje z 4 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci, z możliwością rozbudowy za pomocą karty SD. I choć nie jest to imponujący zestaw, to jednak sprawdzi się w zadaniach codziennych. Cieszy fakt, że smartfon po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą systemu Android 12.Zaplecze komunikacyjne przedstawia się następująco: dwuzakresowe WiFi ac, Bluetooth 5.0, a także GPS z GLONASS, BEIDOU i Galileo oraz NFC z Google Pay. Jest nawet gniazdo słuchawkowe 3.5 mm i radio FM.Na tylnym panelu umieszczony został pojedynczy aparat 13MP z przysłoną obiektywu f/2.2 (Sony IMX214), wspierany przez podwójną diodę doświetlającą LED. Oferuje rejestrowanie materiałów wideo do 1080p. To samo dotyczy aparatu do selfie, czyli jednostki 5MP, f/2.2, OmniVision OV5670. Tym urządzeniem można wykonywać zdjęcia pod wodą. Energię dostarcza akumulator o pojemności 4000 mAh z ładowaniem 5W przez port micro USB.Ulefone Armor X6 Pro wyceniony został na 139,99 dolarów (~660 zł) i jest dostępny za pośrednictwem internetowego sklepu producenta. Można go nabyć w jednym z dwóch wariantów kolorystycznych: czarnym lub pomarańczowym.Źródło: Ulefone / fot. tyt. Ulefone