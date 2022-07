Nadchodzi OPPO K10 Vitality Edition i OPPO K10x. Znamy specyfikację

To będą ciekawe smartfony.

Szczątkowe doniesienia na temat OPPO K10 Vitality Edition

Źródło: Oppo

Zdecydowanie więcej wiadomo o OPPO K10x

Źródło: Oppo

Już niebawem ma zadebiutować nowy smartfon marki OPPO, który zdecydowanie prezentuje się na tyle atrakcyjnie, że ze sprzedażą nie będzie raczej problemu. Tym bardziej że pod względem specyfikacji technicznej niczego nie brakuje OPPO K10 Vitality Edition. Do sprzedaży ma trafić jeszcze jeden model z rodziny OPPO K, na temat którego wiemy znacznie więcej.Jak wynika z krążących po internecie informacji, nadchodzący smartfon OPPO K10 Vitality Edition ma zostać wyposażony w układ SoC Snapdragon 778G firmy Qualcomm. Ten układ dedykowany urządzeniom klasy średniej otrzyma wsparcie ze strony 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane i aplikacje.Natomiast za wydajność energetyczną ma odpowiadać akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania. Poza tymi informacjami nie ma dostępnych innych na temat specyfikacji urządzenia.Miejmy nadzieję, że nowsze doniesienia ujawnią więcej szczegółów na temat smartfona w nadchodzących dniach.W internecie można także przeczytać o smartfonie OPPO PGGM10, który został certyfikowany przez chiński urząd TENAA w maju tego roku. Model ten prawdopodobnie zadebiutuje jako telefon z serii K o nazwie OPPO K10x. Dane techniczne sugerują, że może to być rebrandowana wersja chińskiego Realme V25 5G.OPPO K10x ma tym samym zostać wyposażony w 6.59-calowy wyświetlacz typu IPS z odświeżaniem 120Hz, który oferuje rozdzielczość FullHD+. W lewym górnym rogu obecna będzie kamera do Selfie 16MP. Za wydajność ma odpowiadać ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu dochodzącym do 2.2 GHz, który będzie obsługiwał łączność 5G. Wygląda na to, że urządzenie będzie zasilane przez układ SoC Snapdragon 695. K10x będzie wyposażony w 6 GB /8 GB pamięci RAM i 128 GB / 256 GB pamięci na dane i aplikacje.Energie dostarczy akumulator o pojemności 4880 mAh (wartość znamionowa). Oczekuje się, że K10x będzie obsługiwał szybkie ładowanie. Na tylnym panelu zagości aparat główny 64MP, współpracujący z dwoma dodatkowymi o rozdzielczości 2MP.Źródło: weibo / fot. tyt. Oppo