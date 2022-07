Wszystko, co wiemy o globalnych wariantach OPPO Reno 8 i OPPO Reno 8 Pro tuż przed premierą

Specyfikacja i ceny ujawnione.

Słów kilka o projekcie

Specyfikacja OPPO Reno 8 Pro

Specyfikacja OPPO Reno 8

Ceny OPPO Reno 8 i Reno 8 Pro

OPPO zapowiada wprowadzenie na rynek międzynarodowy serii Reno 8. Globalna oferta będzie obejmować dwa modele - Reno 8 i Reno 8 Pro, który jest zmienioną wersją Reno 8 Pro Plus (dostępny wyłącznie w Chinach). Zanim jednak smartfony zadebiutują oficjalnie, w sieci pojawiły się kolejne informacje dotyczące nadchodzących nowości.Globalne warianty smartfonów z serii OPPO Reno 8 zadebiutują początkowo w Indiach. Data premiery ustalona została na 18 lipca tego roku. Linia pierwotnie zadebiutowała w Chinach w maju i jest następcą serii OPPO Reno 7 . Podczas gdy marka wypuściła w Chinach trzy warianty, w Indiach będą tylko dwa: OPPO Reno 8 i OPPO Reno 8 Pro (który jest rebrandingiem OPPO Reno 8 Pro+).Potwierdzone zostało, że OPPO Reno 8 i Reno 8 Pro są wyposażone w układy SoC Dimensity firmy MediaTek, obsługują szybkie ładowanie 80 W akumulatora o pojemności 4500 mAh, a także system operacyjny Android 12. Przed premierą, oto krótkie podsumowanie specyfikacji OPPO Reno 8 i OPPO Reno 8 Pro, ceny, wyglądu i nie tylko.OPPO Reno 8 Pro ma centralnie umieszczone wycięcie na kamerę do selfie i wąskie ramki. Ma płaskie krawędzie oraz wbudowany czytnik linii papilarnych umieszczony bezpośrednio pod ekranem. Belka regulacji głośności znajduje się na lewej krawędzi, a przycisk zasilania na prawej. Z tyłu znajduje się moduł tylnej kamery, w którym znajdują się trzy czujniki i doda LED.OPPO Reno 8 jest bardzo zbliżony pod względem projektu do mocniejszego wariantu, a jedyna główna różnica to przesunie otworu dla kamery do Selfie w lewy górny róg. Model ten również będzie posiadał czytnik linii papilarnych pod płaskim wyświetlaczem. Ekran ma jednak mieć nieco inne parametry.Globalny wariant Reno 8 Pro ma być podobno, niczym innym jak OPPO Reno 8 Pro Plus (wariant chiński), aczkolwiek po prostu pod zmienioną nazwą. Tym samym urządzenie ma być wyposażone w 6,7-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości FullHD+. Do tego jeszcze dochodzi częstotliwość odświeżania 120 Hz.Za jego działanie ma odpowiadać MediaTek Dimensity 8100 Max, w połączeniu z MariSilicon X NPU, aby poprawić wydajność aparatu. Pod względem optyki urządzenie uważane jest za dobrze wyposażone. Konfiguracja aparatów składa się z głównego czujnika Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP, połączonego z ultraszerokokątnym obiektywem 8 MP i jednostki makro 2 MP. Z przodu prawdopodobnie znajdzie się potężny aparat do selfie 32MP Sony IMX709.Za energię ma odpowiadać akumulator o pojemności 4500mAh i szybkie ładowanie o mocy 80W SUPERVOOC. Na koniec warto dodać, ze OPPO Reno 8 Pro po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą ColorOS 12.1 opartym na systemie Android 12.OPPO Reno 8 ma 6.43-calowy wyświetlacz typu AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Potwierdzono, że smartfon wykorzystuje układ MediaTek Dimensity 1300 w połączeniu z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci. Działa pod kontrolą ColorOS 12.1 opartym na systemie Android 12 po wyjęciu z pudełka.OPPO Reno 8 będzie miał wbudowany czyrtnik linii papilarnych dla bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o akumulator, ma ogniwo 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 80 W. Funkcje łączności obejmują 5G, 4G LTE, WiFi, Bluetooth 5.2, GPS i port USB typu C.Przechodząc do optyki, OPPO Reno 8 ma potrójny układ aparatów z tyłu, z głównym aparatem 50MP f/1.8, czujnikiem 2MP B&W i makro 2MP. Z przodu znajduje się aparat 32 MP do selfie i wideorozmów.Reno 8 Pro, ma być dostępny w dwóch kolorach Glazed Black i Glazed Green. Dodatkowo wariant Pro będzie również dostępny w trzech różnych konfiguracjach — 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB, 12 GB/256 GB i prawdopodobnie będzie kosztować około 2600 złotych za model podstawowy.Wersja standardowa OPPO Reno 8 prawdopodobnie będzie również dostępna w innym zestawie dwóch opcji kolorystycznych - Shimmer Gold i Shimmer Black z podobnymi opcjami pamięci dostępnymi w wersji Reno 8 Pro - 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB, 12 GB/256 GB. Cena początkowa ma wynieść około 1710 złotych.Źródło: 91mobiles / fot. tyt. Oppo