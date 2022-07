Mocarny laptop z Linuxem ma zewnętrzne chłodzenie wodne, Intel i9 i RTX 3080 Ti

W stacjonarnych komputerach najpopularniejsze są tradycyjne systemy chłodzenia powietrzem, ale coraz częściej (głównie wśród entuzjastów) spotykamy chłodzenie cieczą typu AiO, a sporadycznie nawet custom loopy. W laptopach to w zasadzie prawie nigdy niewystępująca egzotyka. Jednak ten wyjątkowo wydajny przenośny komputer marki Tuxedo ma zewnętrzny system chłodzenia cieczą.

Do tego znajdziemy z nim optomechaniczną klawiaturę z 3 mm skokiem i podświetleniem RGB, duży touchpad, baterię 93 Wh, sporo portów i standardów - w tym Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 typu A, 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A, HDMI, wejście mikrofonowe i wyjście głośnikowe, gigabitowy LAN, czytnik kart pamięci, złącze zasilania, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2, głośniki stereo, mikrofon czy kamerę 1080p. RAM do 32 GB DDR5 4800 MHz Samsung (2 sloty) i nośniki na dane SSD M.2 PCIe 3.0 lub PCIe 4.0 do 2 TB pojemności. A to wszystko w obudowie o wymiarach 360 x 26 x 243 mm przy wadze 2,2 kg.Na razie obraz laptopa przedstawia po prostu wyjątkowo wydajną maszynę, ale bez przesadnie oryginalnych rozwiązań. Jednak dwie kwestie są niezbyt często spotykane. Domyślnie na laptopach Tuxedo Stellaris 15 Gen 4 znajdziemy system Linux Ubuntu lub Tuxedo_OS (bazujący na Ubuntu z interfejsem KDE Plasma Desktop). Oczywiście opcjonalnie jest też Windows, a na specjalne życzenie preinstalowana paczka dualboot z Windowsem i Linuxem. Co ciekawe nawet przycisk na klawiaturze normalnie występujący z grafiką menu Windowsa (do otwierania Menu Start) ma ikonę pingwina będącego maskotką Linuxa.

Dodatkowy moduł chłodzenia cieczą Tuxedo Aquaris / Foto: Tuxedo

Jednak zdecydowanie najbardziej oryginalnym elementem laptopa Tuxedo Stellaris 15 Gen 4, jest dodatkowy (nie trzeba go koniecznie używać, są też zwykłe wentylatory i ciepłowody) system chłodzenia wodnego. I to zewnętrzny w postaci Tuxedo Aquaris o wymiarach 203 x 75 x 186 mm i wadze 1,39 kg. Należy podłączyć go dwoma wężykami z szybkozłączkami do laptopa i napełnić od góry (dodatkowy moduł) destylowaną wodą. Co ciekawe zasilacz podłączamy do Aquarisa, a od niego wbudowanym kablem już do samego laptopa, wiec nie potrzebujemy dwóch oddzielnych ładowarek.Co ważne, laptop został przygotowany tylko do stacjonarnego użytku na płaskiej twardej powierzchni (nie na kolanach czy w podróży itp.), a przy każdym transporcie, należy przenosić go bardzo uważnie i usuwać ciecz z samego laptopa i wężyków (nie trzeba jej wylewać z zewnętrznego modułu chłodzenia wodnego). System do obsługi chłodzenia Tuxedo Aquaris ma już sterowniki działające zarówno pod Windowsem jak i Linuxem.