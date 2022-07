Przepotężny smartfon do gier Nubia RedMagic 7S Pro już niebawem kupisz w Polsce

Nawet 18GB RAM i 1TB pamięci.

Stricte gamingowe rozwiązania w RedMagic 7s Pro

Dedykowany układ do gier Red Core 1

Ceny, warianty i dostępność

Nubia oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy telefon do gier: RedMagic 7s Pro w wariantach kolorystycznych Mercury Edition i Bumblebee Transformers, który integruje najnowszy układ SoC Snapdragon 8+ Gen1, 6,8-calowy wyświetlacz typu AMOLED i wyzwalacz do gier mobilnych. Do tego dochodzi jeszcze sporo dodatków dla zapalonych graczy.Nowy RedMagic 7s Pro to jeden z pierwszych smartfonów RedMagic z kamerą pod wyświetlaczem, a także kolejny wyposażony w nowy koprocesor o nazwie Red Core 1, który ma poprawić wydajność i ulepszyć wrażenia podczas grania.RedMagic 7s Pro waży 235 gramów, przy wymiarach 166.3 x 77.1 x 10 mm, a do tego dziedziczy estetykę modelu RedMagic 7 wprowadzonego na rynek w pierwszy kwartale tego roku z aluminiowo-szklaną ramą w nowych kolorach Dark Night, Deuterium Transparent Shadow, Silver Wing Edition i Bumblebee Transformers Edition. Jak na smartfon do gier z dość nietypowym systemem chłodzenia jest relatywnie lekki i do tego jeszcze smukły.Mając na uwadze zminimalizowanie przycięć i utrzymanie temperatury w ryzach zastosowano układ chłodzenia ICE 10.0, składający się z wentylatora, który posiada wirnik z łopatkami w kształcie płetwy rekina, małej rurki cieplnej, która łączy się z drugim wlotem powietrza, dziewięciowarstwowej struktury zawierającej nowy żel przewodzący ciepło, komorę parową i arkusz grafitowy akumulujący ciepło. Dochodzi do tego jeszcze zmodyfikowany wlot powietrza, który przekłada się na 16% wzrost przepływu powietrza. Taka konfiguracja zwiększa przepływ powietrza o 35% w porównaniu do poprzednich generacji i pomaga utrzymać SoC w niższej temperaturze co najmniej 2°C, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu o 4 dB w odniesieniu do poprzedniego modelu.Red Core 1 to układ zdolny do obsługi funkcji gier mobilnych, które nie są bezpośrednio związane z grafiką lub wyższą liczbą klatek na sekundę, takich jak: dźwięk, wibracja i efekty świetlne w grach. Przekazując e funkcje do koprocesora, główny układ SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 będzie mógł skupić swoją moc przede wszystkim na grach i innych aplikacjach, aby zaoferować najwyższą wydajność.Układ Wspierany jest przez maksymalnie 18 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i nawet 1TB pamięci UFS 3.1 na dane i aplikacje. Do tego dochodzi jeszcze nawet 6 GB wirtualnej pamięci RAM.Nubia RedMagic 7s Pro wyposażony został w 6,8-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i wsparciem dla HDR10+. Jest to zatem bardzo dobry ekran dla smartfona gamingowego, tym bardziej że oferuje bardzo wysoką częstotliwość próbkowania dotyku - 960 Hz.RedMagic 7s Pro integruje aparat do selfie 16MP pod wyświetlaczem, który wykorzystuje szczególny układ pikseli i specjalną metodę okablowania elektrod, aby zachować wysoką przejrzystość.Czytnik linii papilarnych umieszczono również pod ekranem, natomiast z tyłu obecny jest moduł z trzema kamerami składający się z głównego czujnika 64 MP, szerokokątnego 8 MP i makro 2 MP. Wyposażenie uzupełnia gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, trzy mikrofony, port USB typu C, WiFi 6, Bluetooth 5.2 i modem 5G.Warto dodać jeszcze, że przyciski umieszczone na jednym z boków (triggery) zostały ulepszone z 500 Hz do 520 Hz, aby zaoferować czas reakcji tak niski, jak 5,4 ms, jest też przycisk Game Boost Switch oraz funkcja Game Space. Obecny jest oczywiście pasek świetlny RBG, a Magic OS 5.5 ma pierwszego wirtualnego hosta w telefonach do gier do gier strumieniowych, który nazywa się Mora.Jedyną różnicą między globalnym modelem Red Magic 7s Pro a chińskim będzie to, że rynki międzynarodowe otrzymują stosunkowo konserwatywne szybkie ładowanie 65 W, przy zastosowanym akumulatorze pojemności 5000 mAh. Dla porównania na rodzimym rynku smartfon wspiera moc 135 W.RedMagic 7s Pro będzie dostępny w kolorach Dark Night, Deuterium Transparent Shadow, Silver Wing Edition i Bumblebee Transformers Edition. Wariant globalny, który jest już w sprzedaży w Chinach, zostanie ogłoszony 26 lipca i trafi do przedsprzedaży między 2 a 9 sierpnia tego roku. Jeśli chodzi o ceny, mamy tylko szczegóły dotyczące wariantów chińskich, które wyglądają następująco:Poniżej znajdziecie listę wszystkich europejskich rynków, na których zadebiutuje Nubia RedMagic 7s Pro. Austria, Belgia, Bułgaria, Litwa, Chorwacja, Luksemburg, Republika Cypryjska, Czechy, Holandia, Dania, Polska, Estonia, Portugalia, Finlandia, Rumunia, Francja, Słowacja, Niemcy, Słowenia, Grecja, Hiszpania, Szwecja, Irlandia, Węgry, Włochy, Łotwa, Malta, Wielka Brytania.Źródło: Nubia / fot. tyt. Nubia