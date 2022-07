Już niebawem w sprzedaży sequel Samsunga Galaxy Tab A7 z 2020 roku. Sprawdź szczegóły

Tablet dla niewymagających.

Nowy Galaxy Tab A7 (2022) niewiele będzie miał do zaoferowania

Źródło: Twitter / SnoopyTech

Cena adekwatna do wyposażenia

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem Samsung zaprezentuje nowy tablet z Androidem na pokładzie. Nie będzie to jednak stricte zupełnie nowa produkcja, gdyż producent ma zamiar wprowadzić na rynek sequel Galaxy Tab A7 z 2020 roku. Co zatem zostanie zmienione i ile będzie trzeba zapłacić?Nie da się ukryć, że coś drgnęło na rynku tabletów, gdyż ten w ostatnim czasie dość mocno się ożywił. Nowe marki dopiero dołączają do walki, podczas gdy inne wracają po bardzo długim czasie. Motorola i Nokia wprowadziły na rynek nowe tablety z Androidem, ale nie jest absolutnie żadną tajemnicą, że prawdziwymi liderami, przynajmniej w najwyższym segmencie, są Apple i Samsung. Jednak nadchodzący Galaxy Tab A7 (2022) znajduje się na przeciwległym końcu, jeśli chodzi o specyfikacje. Kontynuacja jednego z najtańszych tabletów Samsunga została właśnie ujawniona przez SnoopyTech, niezawodnego informatora technologicznego. Sądząc po liście specyfikacji, Galaxy Tab A7 (2022) nie będzie się zbytnio różnić od tego, który został wprowadzony na rynek dwa lata temu.Samsung w nadchodzącym Galaxy Tab A7 (2022) ma zamiar zastosować układ SoC Unisoc Tiger T618, który będzie współpracował z raptem 3-gigabajtową pamięcią RAM. Na dane zarezerwowane zostanie z kolei 32GB pamięci wbudowanej z pewnością typu eMMC 5.1. Do tego będzie można ją rozszerzyć poprzez czytnik mivroSD obsługujący karty o pojemności do 1TBUnisoc Tiger T618 został wytworzony w 12nm procesie litograficznym i składa się z 8-rdzeniowego procesora (2x [email protected] GHz i 6x [email protected] GHz), jak również układu graficznego ARM Mali-G52 MP2 850 MHz.Widać zatem, że Galaxy Tab A7 (2022) w dalszym ciągu będzie urządzeniem przede wszystkim do zadań podstawowych, czyli przeglądanie internetu, czy też oglądanie filmów na YouTube oraz z serwisów streamingowych.Otrzymamy również wyświetlacz TFT o przekątnej 10.4”, charakteryzujący się rozdzielczością WUXGA+ (2000 × 1200 pikseli. Co bardzo istotne nie zaoferuje on wsparcia dla stylusa S Pen.Energię dostarczy akumulator o pojemności 7040 mAh bez wsparcia dla technologii szybkiego ładowania, którego proces ładowania odbywać będzie się poprzez port USB typu C w standardzie 2.0. Specyfikacja ma obejmować również aparat główny 8 MP i kamerę frontową 5 MP.Z wyjątkiem nowego procesora UNISOC (zastępującego Qualcomm Snapdragon 662), ujawnione specyfikacje są podobne do Galaxy Tab A7 (2020). Jednak ogromnym rozczarowaniem jest fakt, że nadchodzący model ma być dostarczany z Androidem 11 na pokładzie, co może być sporym problemem dla wielu potencjalnych nabywców.SnoopyTech twierdzi również, że nadchodzący Samsung Galaxy Tab A7 (2022) będzie można kupić w Europie za nie więcej niż 200 euro, co jest uczciwą ceną, biorąc pod uwagę jego specyfikację. Prawdopodobnie dotrze również do Polski, gdzie najprawdopodobniej będzie sprzedawany za około 1000 złotych.Pamiętajcie, że na polskim rynku jest już dostępny Samsung Galaxy Tab S6 Lite w edycji 2022, który ma całkiem sensowne wyposażenie nadające się do codziennego użytku, a kusi przede wszystkim wsparciem dla stylusa i sporym wyświetlaczem gwarantującym dobre doznania podczas konsumowania treści.Źródło: Twitter / SnoopyTech / fot. tyt. Samsung