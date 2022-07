Nowych kart graficznych w tym roku może nie być. Bo i po co?

Tak właśnie.

Kiedy nowe karty graficzne NVIDIA i AMD?

Raphael announce:8 launch:9

AD102 announce:9 launch:10

Raptor lake announce:9(official) launch:10 — Greymon55 (@greymon55) July 15, 2022

Spadające ceny kart graficznych to dobre i złe wieści dla posiadaczy komputerów. Dlaczego złe? Bo obecna sytuacja na rynku tych urządzeń może przyczynić się do znaczącego opóźnienia premiery nowej generacji układów zarówno od NVIDIA, jak i AMD. Nasze wcześniejsze przypuszczenia znalazły potwierdzenie w informacjach przekazywanych przez znanych leaksterów.Kilka dni temu sugerowaliśmy Wam, że spadające do poziomów znacznie niższych od sugerowanych z dnia premiery ceny kart graficznych to niemały problem dla producentów tych urządzeń. Partnerzy NVIDIA i AMD muszą rywalizować ze sprzedawcami prywatnymi, zasypującymi rynek używanymi, często pokoparkowymi GPU. Według najnowszych doniesień premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 zostanie opóźniona, aby pozwolić producentom zarobić na dwuletnich już konstrukcjach.Prowadzący kanał YouTube, Moore's Law is Dead podaje, powołując się na źródła u partnerów NVIDIIA, że firmy są zirytowane fatalną sprzedażą kart graficznych. Od kiedy skończyło się El Dorado związane z możliwością sprzedaży dowolnej liczby kart kopalniom Ethereum, popyt na urządzenia drastycznie spadł. Partnerzy podobno zapowiedzieli, że nie będą kupować nowych układów GeForce, dopóki nie sprzedadzą swoich obecnych zapasów kart graficznych. Niektórzy są tak zdesperowani, że podobno są w stanie zrezygnować ze sprzedaży kolejnej generacji kart pod swoją marką, jeżeli NVIDIA postawi firmy pod ścianą.W tym roku, w październiku, ma zadebiutować jedynie flagowy układ NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB, przeznaczony raczej dla profesjonalistów. Greymon55 sugeruje, że we wrześniu nastąpi zapowiedź urządzenia.GPU AD103, AD104 i AD106 znajdujące się w kartach RTX 4080 i mniej wydajnych zadebiutują podobno na rynku dopiero w 2023 roku, "o ile NVIDIA nie zmieni swoich planów". Zmiana mogłaby nastąpić na przykład wtedy, gdyby nowe konstrukcje AMD Navi 33 i Navi 31 zagroziły poważnie bieżącym propozycjom "zielonych". Te miały debiutować w tym roku, ale... AMD może zmienić swoje plany.Jedno jest pewne: dzisiejsze karty graficzne są w zupełności wystarczające dla graczy, nawet tych pragnących grać w 4K. Debiut nowych GPU, droższych od sprzedawanych dziś w sklepach, nie ma większego sensu. Kto bowiem będzie się emocjonował kolejną kartą do grania w Full HD?Źródło: Twitter