Nadchodzą podwyżki elektroniki. Kolejna duża firma podniesie ceny

Jeśli macie coś na liście zakupów - bierzcie teraz.



Intel oficjalnie poinformował, iż przygotowuje się do podniesienia cen swoich procesorów i układów scalonych. Serwis Nikkei donosi, iż amerykańska firma ma zamiar przebudowa ofertę cenową swoich flagowych czipów - jeszcze w tym roku. Niektóre z układów mogą podrożeć nawet o 20 proc.



I to wszystko zarówno w segmencie komercyjnym, jak i enterprise.



Intel oficjalnie podniesie ceny



Intel już wcześniej w tym roku informował, iż przygląda się możliwościom związanym z podnoszeniem cen. Sytuacja związana jest z inflacją, problemami z łańcuchami dostaw oraz rosnącymi kosztami pracy i transportu. Pierwszy kwartał 2022 roku i wyniki, które zostały opublikowane przez Amerykanów wskazywały jasno - ze wspomnianymi problemami trzeba coś zrobić.



Intel oficjalnie poinformował, iż przygotowuje się do podniesienia cen swoich procesorów i układów scalonych. Serwis Nikkei donosi, iż amerykańska firma ma zamiar przebudowa ofertę cenową swoich flagowych czipów - jeszcze w tym roku. Niektóre z układów mogą podrożeć nawet o 20 proc.I to wszystko zarówno w segmencie komercyjnym, jak i enterprise.Intel już wcześniej w tym roku informował, iż przygląda się możliwościom związanym z podnoszeniem cen. Sytuacja związana jest z inflacją, problemami z łańcuchami dostaw oraz rosnącymi kosztami pracy i transportu. Pierwszy kwartał 2022 roku i wyniki, które zostały opublikowane przez Amerykanów wskazywały jasno - ze wspomnianymi problemami trzeba coś zrobić.

fot. Christian Wiediger - Unsplash





Intel zaczął oficjalnie informować swoich klientów i partnerów o podwyżce cen. Ta ma wejść w życie jeszcze w 2022 roku. Niestety Amerykanie nie podzielili się szczegółami związanymi z nowym cennikiem. Co ciekawe, podwyżki proponowane przez Intela pojawiają się w momencie, w którym dostawy komputerów PC zaliczają spory spadek, a postępująca inflacja bardzo mocno wpływa na średnie ceny komputerów. Gartner donosi, iż obecnie mamy do czynienia z największym spadkiem zainteresowania komputerami od lat. To sytuacja całkowicie odmienna od tej, która miała miejsce w trakcie pandemii, przez ostatnie 2,5 roku.



Jeśli więc zastanawiacie się nad zakupem konkretnego komputera lub jesteście w momencie, w którym będziecie składać swój nowy sprzęt, to… obecnie nie ma lepszego momentu na wydanie pieniędzy. Można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach z cenami będzie tylko i wyłącznie gorzej. Patrząc na to, że karty graficzne cały czas tanieją, to chyba nie jest taki najgorszy pomysł.



A nam nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać i obserwować rynek - przyglądając się (niestety) rosnącym cenom.