HRM-Pro Plus - nowy czujnik tętna marki Garmin

Poznaliśmy następcę pasa HRM-Pro?

"Sportowcy ufają naszej popularnej linii pasów na klatkę piersiową, które zapewniają dokładne dane dotyczące tętna i wydajności podczas każdego treningu, dlatego niezmiernie cieszymy się z wprowadzenia nowych wskaźników do czujnika HRM-Pro Plus. Dzięki monitorowaniu tempa i dystansu podczas biegu na bieżni lub torze, sportowcy mają wgląd do jeszcze dokładniejszych danych, które pomogą im przekraczać swoje granice"

Czujnik tętna Garmin HRM-Pro Plus



Czujnik tętnato nowy produkt w ofercie firmy Garmin. Poza znanymi do tej pory funkcjami takimi jak pomiar tętna, dynamiką biegu czy opcjami łączności (ANT+ oraz BLE), dodatkowo do dyspozycji mamy. Podczas treningów biegowych, HRM-Pro Plus przesyła dane dot. tempa i dystansu do kompatybilnego smartwatcha marki Garmin, dostarczając użytkownikom niezbędnych informacji dotyczących ich aktualnych aktywności.- mówi Dan Bartel, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży konsumenckiej marki Garmin.