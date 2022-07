Zadebiutował lekki i smukły realme Notebook Air

Do pracy w biegu wystarczający.

Specyfikacja wystarczająca do zadań codziennych

Cena i dostępność

realme zaprezentowało nowego laptopa, który kolejny raz nawiązuje do urządzeń marki Aple. Tym razem to już nie tylko wygląd, ale także nazewnictwo, gdyż rzeczony sprzęt otrzymał nazwę realme Notebook Air. To propozycja dla osób pracujących w biegu, dla uczniów, a także wszystkich poszukujących taniego i zarazem kompaktowego laptopa. Warto zatem zagłębić się w szczegóły dotyczące specyfikacji i cen poszczególnych wariantów.Najnowszy laptop realme NoteBook Air wyposażono w podzespoły mające zapewnić płynną pracę podczas zadań podstawowych, a zatem nie jest to sprzęt dedykowany twórcom, a przede wszystkim osobom chcącym wejść w posiadanie lekkiego i dobrze prezentującego się urządzenia. Laptop ma raptem 14.9 mm grubości w najcieńszym miejscu (konstrukcja w klin), przy wadze 1.36 kg. Obudowa została wykonana z aluminium, co akurat dziwić nie powinno - tego samego materiału użyto do poprzednich komputerów, w tym realme Book, którego testowałem dla Was na łamach tegoż serwisu.Projekt w większości pokrywa się z pierwowzorem, aczkolwiek najnowszy laptop jest 20 gramów lżejszy, przy takiej samej grubości. W celu odróżniania realme NoteBook Air producent zdecydował się zastosować wzorzysty pasek na górnej pokrywie, biegnący przez całą wysokość. na grafikach nie wygląda to najgorzej.W laptopie zastosowano czytnik linii papilarnych, który jest zintegrowany z przyciskiem zasilania w kształcie pastylki i został on odseparowany od 6-rzedowej wyspowej klawiatury z podświetleniem. Za dźwięk odpowiadają dwa głośniki z dźwiękiem przestrzennym (DTS) sygnowanych logo HARMAN.Za działanie odpowiada Intel Core i3-1115G4 o mocy 28 W z dwoma rdzeniami, czterema wątkami i szczytową częstotliwością taktowania 4.1 GHz. Wytworzony został w 10 nm procesie litograficznym Intela, Core i3-1115G4 zawiera również zintegrowaną grafikę z 48 jednostkami wykonawczymi. Współpracuje on z dwukanałową pamięć RAM typu LPDDR4x o wielkości 8GB i SSD PCIe o pojemności 256GB lub 512GB. Nad temperaturą czuwa aktywne chłodzenie z dwoma wentylatorami.Jeśli chodzi o złącza i porty, to mamy dwa pełnowymiarowe USB 3.2 pierwszej generacji, a także dwa USB 3.2 drugiej generacji typu C. Jest również złącze combo jack 3.5 mm (mikrofon / słuchawki). Jest zatem naprawdę dobrze, gdyż realne zwiększyło liczbę portów, względem poprzednich laptopów.realme NoteBook Air wyposażony jest w 14-calowy wyświetlacz Full Vision o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, który oferuje 1,5 raza mniej pikseli niż panele charakteryzujące się rozdzielczością 2K. Okalany jest trzema smukłymi ramkami o grubości 4.9 mm i dość sporym podbródkiem. Energię dostarcza akumulator o pojemności 54 Wh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 65 W.Notebook Air występuje w wariancie z 8 GB pamięci RAM i 256 GB lub 512 GB pamięci. Obecnie realme sprzedaje obie konfiguracje w opcjach kolorystycznych Ice Blue Chessboard i Sky Ash.Na ten moment cena laptopa zaczyna się od 2999 juanów (~ 2135 zł), po 19 lipca wzrośnie do 3299 juanów (~2348 zł). Alternatywnie, 8 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej kosztuje 3499 juanów (~ 2490 zł).realme NoteBook Air kupić można na ten moment wyłącznie w Chinach, aczkolwiek kwestią czasu jest, gdy model ten zadebiutuje także w naszym kraju. Myślę, że z powyższymi cenami ma szansę zaistnieć.Źródło: realme / fot. tyt. realme