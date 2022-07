Xiaomi Smart Band 7 taniej o 50 zł. Ruszyła błyskawiczna promocja

Nowa opaska w promocji.

Xiaomi Smart Band 7 to nie tylko większy ekran

Cena i promocja na start

Najnowsza opaska Xiaomi Smart Band 7 (w skrócie: Mi Band 7) dostępna jest już na polskim rynku. Oficjalną cenę urządzenia ustalono na poziomie 249 złotych, ale Xiaomi jak zwykle przygotowało ciekawą promocję na start. Przy zakupie można zaoszczędzić aż 50 zł.Ekran Xiaomi Smart Band 7 jest o 25% większy od wyświetlacza poprzednika, Mi Smart Band 6. Więcej miejsca dla informacji oznacza lepszą przejrzystość interfejsu i wyższą wygodę obsługi dla użytkowników. To także lepsza widoczność w słońcu. Dzięki technologii AMOLED opaska może stale wyświetlać czas i wybrane dane fitness, bez pełnej aktywacji ekranu. Oszczędza to baterię i zwiększa wygodę.Dzięki ponad 110 trybom sportowym, użytkownicy mają możliwość ustalenia spersonalizowanych celów treningu. Dzięki trzem dodatkowym trybom (obciążenie treningowe, czas regeneracji i efekt treningu) można dostosować plan i intensywność ćwiczeń, aby mądrze budować formę.Urządzenie oferuje także ważne funkcje do monitorowania istotnych dla zdrowia parametrów. Umożliwia m.in. mierzenie tzw. pułapu tlenowego VO₂ max, śledzi również przebieg snu, a także natlenienie krwi i tętno.Xiaomi Smart Band 7 jest wyposażony w ponad 100 tarcz zegarka, a także wiele opcji kolorystycznych. Bateria wytrzymuje do 14 dni w trybie czuwania. Wreszcie, z wodoodpornością do 5 atmosfer, opaski można używać podczas deszczu czy pływania.Czy warto kupić nową opaskę Xiaomi? Tego dowiecie się z naszej recenzji Mi Band 7 Xiaomi Band 7 kosztuje 249 złotych. Każdy, kto zamówi opaskę do godz. 23:59 do poniedziałku, 18 lipca włącznie, dostanie zniżkę wysokości 50 zł.Promocja będzie dostępna w sklepach Xiaomi Store oraz sieciach handlowych i e-sklepach:Dostępność urządzeń w promocji ograniczona, może się różnić w zależności od punktu sprzedaży.