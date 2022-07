Lidl sprzedaje przydatny gadżet na wakacje. Jest też coś dla alergików

Skorzystaj z okazji.

Wyprzedaż gadżetów w Lidlu – 22.07.2022

Głośnik BlueTooth SilverCrest – oferta Lidla. | Źródło: Lidl

Oczyszczacz powietrza SilverCrest na wyprzedaży w Lidlu od 22.07. | Źródło: Lidl

Lidl – gadżety na upalne dni w sprzedaży od 18.07.2022 do 23.07.2022

Wentylator kolumnowy SilverCrest dostępny w dyskontach Lidl od 18.07. | Źródło: Lidl

Maszynka do lodów i kruszarka do lodu w ofercie Lidla. | Źródło: Lidl

Raz na jakiś czas w dostępnych w Polsce dyskontach można wyrwać naprawdę przydatną elektronikę w niskich cenach. Tym razem kilka godnych uwagi promocji przygotował Lidl. W nachodzącej wyprzedaży, która potrwa od piątku 22 lipca, niemal każdy znajdzie coś dla siebie. Na wyróżnienie zasługuje jednak pewien gadżet, który szczególnie mocno będzie użyteczny latem.Wyprzedaż, która w Lidlu wystartuje za tydzień, pozwoli zakupić w promocyjnej cenie wiele urządzeń. Pierwszym, o którym warto wspomnieć, jest głośnik Bluetooth marki SilverCrest. Będzie on sprzedawany w cenie 39 złotych zamiast 59,90 złotych, czyli 34% taniej. Urządzenie to po naładowaniu do pełna ma zapewniać do 15 godzin słuchania muzyki. Idealnie nada się ono na grilla czy na plażę.Lidl objął swoją wyprzedażą również oczyszczacz powietrza SilverCrest o mocy 30 watów i z systemem 3-krotnej filtracji (filtr wstępny, filtr EPA, filtr z węglem aktywnym). Jego cena zostanie obniżona dokładnie o 50 złotych – z 249 na 199 złotych. Sprzęt ten posiada czujnik jakości powietrza z barwnym wskaźnikiem LED oraz generator jonów skutecznie wiążący kurz. Przyda się on przede wszystkim alergikom, ale także osobom ceniącym sobie czyste powietrze. Lidl zastrzega jednak, że produkt ten będzie dostępny tylko w wybranych sklepach.Inne produkty, które pojawią się na wyprzedaży to też na przykład akumulatorowa oscylacyjna szczoteczka do zębów „Advanced” marki nevadent (dostępna w cenie 39 złotych zamiast 59,90 złotych), odkurzacz ręczny do pracy na mokro i sucho SilverCrest (w cenie 59 złotych zamiast 79,90 złotych), mop parowy 2w1 SilverCrest o mocy 1500 W (w cenie 129 złotych zamiast 179 złotych) oraz szkło ochronne na ekran telefonu marki Stark (w cenie 19 złotych zamiast 34,99 złotych). Lidl będzie sprzedawał 6 różnych wzorców szkła ochronnego – nie wiadomo dla jakich modeli smartfonów, ale na podstawie grafiki umieszczonej w gazetce można przypuszczać, że przynajmniej część z nich będzie przeznaczona dla smartfonów Apple.Warto wspomnieć, że w sklepach stacjonarnych Lidl od 18 lipca, czyli od najbliższego poniedziałku będzie można kupić kilka gadżetów, które mogą okazać się nieocenione podczas nachodzących upalnych dni. Jednym z nich będzie wentylator kolumnowy SilverCrest o mocy 50 W, sprzedawany w cenie 129 złotych.W ofercie Lidla pojawi się również Slushy Maker – urządzenie do kruszenia lodu o mocy 30 W, które ma kosztować 149 złotych. Warto jednak pamiętać, że zwykle tego typu sprzęt pozwala tylko na kruszenie lodu zrobionego w domu. Dyskont będzie sprzedawać też za 99 złotych Maszynkę do lotów SilverCrest 12 W.Źródło: Lidl / fot. tyt. Canva