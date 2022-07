Nie masz miejsca na rzutnik? Pomyśl o Philips Screeneo U4 HRD z ultra krótkim rzutem

Projektory są naprawdę ciekawym rozwiązaniem, jeśli chcemy mieć duży ekran wieczorną lub nocną porą (ewentualnie w dość dobrze zasłoniętym pomieszczeniu) i cieszyć się wrażeniami podobnymi (choć nie z takim rozmachem) do kinowych. Tym bardziej, jeśli mamy dużą pustą ścianę w domu lub nawet na elewacji budynku i zorganizujemy seans letnią nocą. Przy oglądaniu w domu, dużym problemem jest jednak wygospodarowanie miejsca. Nie tylko na powierzchnię do rzutowania (ścianę lub podwieszany ewentualnie stojący na statywie specjalny ekran), ale też odpowiednio oddalony punkt, biorąc poprawkę na wielkość obrazu, jaka nas interesuje.



Ustaw rzutnik pół metra od ekranu i uzyskaj ponad 100 cali obrazu full HD z obsługą HDR10

Na szczęście wiele z tych problemów rozwiązują projektory ultra krótkiego rzutu, do których należy seria Phlips Screeneo. Zdarzyło mi się już testować kilka modeli tej marki, ale producent wciąż wypuszcza kolejne iteracje Screeneo. Najnowszym ma być Philips Screeneo U4. Dysponuje obrazem w rozdzielczości 1080p full HD z HDR10. Oficjalnie może wyświetlać obraz o przekątnej od 35 do 120 cali. Przykładowo po oddaleniu go o 19,5 cm od ekranu, uzyskamy obraz 60 calowy, a 56,5 cm wystarczy do aż 120 calowego. Ale wiem z doświadczenia biorąc pod uwagę poprzednie wersje Screeneo, że w praktyce górna granica jest dużo dalej i nie ma problemu także z o wiele większymi przekątnymi.





Obraz generowany przez Philipsa Screeneo U4 dzięki zastosowaniu technologii DLP od Texas Instruments, odznacza się lepszymi kolorami od tradycyjnych rozwiązań. Obsługuje standard HDR10, i ma pokrycie gamy kolorów NTSC na poziomie powyżej 85 proc., a REC.709 cinema nawet 108 proc. Jego jasność na poziomie 400 ANSI lumenów (ekwiwalent 800 lumenów) wydaje się niską wartością, ale pamiętajmy, że to projektor ultra bliskiego rzutu a nie tradycyjny, który odsuwa się na kilka metrów.



Świetny dźwięk z subwooferem i automatyczna korekcja geometrii obrazu

Dźwięk również stoi na wysokim poziomie. Zastosowano dwa głośniki po 15 W i subwoofer. Poza tym można wyprowadzić dźwięk po Bluetooth 5.0 (do dwóch sprzętów na raz np. dwóch par słuchawek) lub przewodowo złączem jack audio 3,5 mm, jeśli wolimy własne inne głośniki lub słuchawki. W trybie Bluetooth projektor Philips Screeneo U4 może również działać jako bezprzewodowe głośniki np. dla telefonu czy PC. Świetną opcją jest automatyczna korekcja obrazu. Nie trzeba ręcznie ustawiać nie tylko korekty trapezu związanej z kątem padania wiązki z rzutnika w pozycji góra/dół, ale też projektor bardzo szybko sam ustali odpowiednią poprawkę przy ustawieniu pod kątem z boku. Podobnie ma się sprawa z automatyczną ostrością.



Philips Screeneo U4 ma całkiem bogate możliwości / Foto: Philips @ Indiegogo



Materiały wideo możemy podawać z dowolnego urządzenia kablem HDMI 2.1 lub skorzystać z odtwarzacza multimediów wpinając pamięć USB. Co ważne USB może dostarczyć 1,5 A i dzięki temu stać się źródłem zasilania dla niektórych smart TV sticków i boxów (według producenta np. Amazon Fire TV, Chromecast, Apple TV, Roku Stick), które od razu wepniemy w port HDMI Philipsa Screeneo i tym samym w prosty sposób uzyskamy smart rzutnik z naszą ulubioną przystawką smart TV. Wymiary sprzętu, to 123,5 x 81,5 x 223,5 mm przy wadze 1,4 kg. Wszystkim możemy sterować za pomocą załączonego w zestawie pilota.



Projektor ultra krótkiego rzutu Philips Screeneo U4 ogromnym hitem kampanii croudfundingowej Indiegogo

Kampania na Indiegogo (pod tym linkiem) z projektorem ultra krótkiego rzutu Philips Screeneo U4 kończy się już za około 12 godzin, ale oferty powinny być ważne jeszcze przez jakiś czas. Producent osiągnął zakładany próg zbiórki już po 10 minutach od rozpoczęcia, a do tej pory zdobył w przeliczeniu prawie 20 milionów złotych. W takim razie kampanię na Indiegogo można uznać za wielki sukces. Obecnie można wybrać jedną sztukę Philipsa Screeneo U4 za 2988 złotych przy zniżce wynoszącej 48 proc. lub dwie sztuki na raz za 5783 złote, co daje obniżkę o 50 proc. Wysyłka do Polski jest w pełni darmowa bez dodatkowych kosztów. Paczki z kupionymi przez Indiegogo egzemplarzami rzutnika Philips Screeneo U4 mają być rozsyłane we wrześniu 2022 roku.



Źródło i foto: Philips @ Indiegogo / własne

