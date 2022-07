Qualcomm podjął ważną decyzję. Wpłynie na flagowe procesory firmy

O co dokładnie chodzi?

TSMC wyprodukuje flagowe procesory dla Qualcomma





Qualcomm powraca do swoistej przyjaźni z tajwańską odlewnią TSMC. Najnowsze informacje, które trafiły do sieci zdradzają, iż to właśnie Tajwańczycy będą odpowiedzialni za stworzenie nowych układów dla Amerykanów. Użytkownicy już teraz zakładają, że same czipy będą radzić sobie znacznie lepiej od tych, za które był odpowiedzialny Samsung.Czy faktycznie możemy na to liczyć?Porozumienie pomiędzy dwoma wspomnianymi markami jest ogromnym ciosem dla Samsung Foundry - firmy, która w ostatnich miesiącach odpowiadała za produkcję konkretnych procesorów dla Qualcomma. Koreańczycy zajmowali się tworzeniem układów Qualcomm Snapdragon 845 oraz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.Wszystko zaczęło się sypać po problemach, które pojawiały się w opisywanych wyżej układach - największą bolączką procesorów miało być nadmierne pobieranie energii oraz wydzielanie dużej ilości ciepła, co zmniejszało komfort korzystania ze smartfona. No cóż, jest bardzo prawdopodobne, że po prostu procesory Samsunga nie dogoniły jeszcze jakością tych, które są obecnie oferowane przez tajwańskie TSMC.Przecieki mówiły o tym, iż na 100 wyprodukowanych procesorów przez Samsunga aż 65 jednostek pozostaje wadliwych. Qualcomm nie podzielił się żadnymi szczegółami dotyczącymi nowej generacji procesorów. Wiadomo jedynie, że będą one wykorzystywały do działania 4-nanometrowy proces technologiczny. To więcej niż najnowszy proces 3nm proponowany przez Samsunga, ale wciąż najwyraźniej stabilniejszy i lepiej zoptymalizowany pod działanie w konkretnych urządzeniach.Jedno jest pewne: nadchodzi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Od tego układu zależy naprawdę wiele w kontekście flagowych urządzeń, które będą pojawiały się jeszcze w 2022 i na początku 2023 roku.Jeśli wszystkie z informacji się potwierdzą, to TSMC będzie odpowiedzialne za wszystkie, flagowe Snapdragony - co najmniej do 2025 roku.Kawał czasu.Źródło: Gizmochina