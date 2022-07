Nowe telewizory Philips z serii The One już w sprzedażu. Nawet 86-calowy ekran i Android TV

Trwa Promo Days.

W sprzedaży na polskim rynku pojawiła się właśnie kolejna generacja telewizorów Philips z serii Performance, która od teraz będzie dostępna pod nazwą The One.Tegoroczne modele oznaczone symbolami Philips 8807 oraz Philips 8857 mogą pochwalić się panelem z odświeżaniem 120 Hz, robiącym wrażenie 86-calowym ekranem oraz najnowszym systemem operacyjnymNowe telewizory wyróżniają się trójstronny system Ambilight, matrycą LCD WCG o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz obsługą wszystkich najważniejszych formatów HDR: HLG, Dolby Vision i HDR10+. Za jakość wyświetlanych treści i odwzorowanie bogatej palety barw odpowiada procesor obrazu Philips P5 piątej generacji.Telewizor posiada wbudowanego Asystenta Google oraz współpracuje z usługą Amazon Alexa, dzięki czemu możliwe jest wydawanie komend głosowych oraz sterowanie innymi inteligentnymi sprzętami w domu.Użytkownicy mają do wyboru szeroką gamę rozmiarów – 43”, 50”, 55”, 65”, 75” – którą uzupełnia największy jak dotąd telewizor Philips z ekranem 86”. Urządzenia z serii The One charakteryzują się minimalistyczną ramką w kolorze matowego srebra, która po bokach i od góry jest bardzo wąska, co pozwala lepiej wyeksponować zalety Ambilight TV. Całość uzupełnia zakrzywiona podstawa w kształcie litery L (w modelach od 43 do 65 cali) lub wąskie nóżki (w modelach 75 i 86 cali).Domyślnie zainstalowana aplikacja Ambilight Aurora, która od tego roku pojawi się w większości modeli Philips, pozwala zamienić ekran telewizora w ruchomy obraz wychodzący płynnie poza ramy urządzenia. Użytkownicy mogą wybierać spośród kilku dostępnych animacji dobranych tak, aby pasowały do różnego charakteru wnętrz i w pełni prezentowały możliwości Ambilight TV.Seria The One jest także interesującym rozwiązaniem dla graczy. Telewizory posiadają złącze HDMI 2.1 eArc, obsługują technologię VRR dla treści 4K w częstotliwości 48-120 Hz z prędkością przesyłu 48 Gb/s, Auto-Low-Latency oraz są kompatybilne z FreeSync Premium. Według danych producenta, urządzenia mogą pochwalić się niskim input lagiem na poziomie 11 ms.Nowym dodatkiem w trybie gier jest wyświetlany na ekranie pasek dostępu do ustawień obrazu i dźwięku z uproszczonym menu, dzięki któremu można szybko sprawdzić i dostosowywać parametry podczas grania. Użytkownicy mogą również łatwo włączyć tryby VRR i AMD FreeSync.Telewizory z serii The One oferują dźwięk wysokiej jakości dzięki systemowi audio o mocy 20 W z dwoma głośnikami skierowanymi w dół. Urządzenia obsługują format Dolby Atmos oraz są w pełni kompatybilne z Home Wireless System w technologii DTS Play-Fi, która pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu możliwe jest stworzenie sterowanego aplikacją systemu, w którym do telewizora podłączone są głośniki znajdujące się w innych pomieszczeniach.Urządzenia Philips z serii The One mogą również pełnić rolę kanału centralnego w konfiguracji z dodatkowymi głośnikami z przodu i z tyłu oraz bezprzewodowym subwooferem, co pozwala cieszyć się prawdziwym dźwiękiem przestrzennym z głębokim i zrównoważonym basem, który wypełni całe pomieszczenie.W polskich sklepach znajdziemy następujące warianty:Telewizory Philips z nowej generacji The One są dostępne w cenieza model 43”;za model 50”;za model 55”;za model 65”;za model 75” orazza model 86”.Źródło: Philips