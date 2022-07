Seria Edge Explore 2 - nowe komputery rowerowe od Garmin

Urządzenie od Garmin'a z nowymi funkcjami dedykowanymi rowerom elektrycznym.

"Edge Explore 2 to niezawodne urządzenie, które wskaże Ci drogę wszędzie tam, gdzie poniesie Cię przygoda – zarówno na rowerze i ebike’u.. Nasze nowe nawigacje rowerowe GPS są proste w konfiguracji i gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka, a do tego oferują czytelne mapy o wysokim kontraście i nowe funkcje ebike, co czyni je idealnymi towarzyszami kolejnych wypraw"

Garmin Edge Explore 2 - ekran stanu ebike'u



Wiadomości, tracking i bezpieczeństwo

Garmin Edge Explore 2 - wskazówki nawigacyjne



Przegląd funkcji





Fabrycznie wgrane profile jazdy: szosowy, off-road oraz indoor

Mapy o wysokim kontraście, dostosowane do typu jazdy, wykorzystujące popularne trasy Trendline, oparte na przejazdach innych użytkowników zarejestrowanych w serwisie Garmin Connect.

Możliwość sprawdzenia, wyszukania popularnych dróg, szlaków, obszarów o dużym natężeniu ruchu oraz punktów POI.

Tworzenie tras za pomocą aplikacji Garmin Connect, Strava, Komoot itp. oraz szybkiej synchronizacji z innymi urządzeniem Edge.

Precyzyjne, szczegółowe wskazówki nawigacyjne.

Możliwość eksploracji miejsc poza utartymi szlakami (wstrzymanie naprowadzania na trasę i powiadomień o zjechaniu z trasy - ponowne włączenie wskazówek w dowolnym momencie).

Funkcja ClimbPro - sprawdzenie pozostałego przewyższenia i stopnia trudności każdego podjazdu podczas pokonywania trasy. Przeglądanie wyników na odcinkach po zakończeniu jazdy możliwe jest z komputera rowerowego lub w aplikacji Garmin Connect.

Funkcja GroupTrack oraz wiadomości grupowe.

Funkcje dedykowane kompatybilnym rowerom elektrycznym np. stałe zasilanie urządzenia oraz możliwość korzystanie z funkcji optymalizujących trasę pod kątem poziomu naładowania akumulatora (funkcja wyznaczania tras wymaga roweru elektrycznego kompatybilnego z ANT+ LEV).

Alarm rowerowy; jeśli pod Twoją nieobecność rower zmieni położenie, alarm rowerowy (chroniony kodem PIN) wyśle powiadomienie do sparowanego smartfona.

Kompatybilność z trenażerem rowerowym Tacx.

Garmin Edge Explore 2 - profile aktywności





Cena

Garmin

W dniu dzisiejszym marka Garmin zaprezentowała prosty w obsłudze komputer rowerowy GPSoraz zestawWedług danych producenta Edge Explore 2 oferuje dopracy baterii przyi do. Komputery wyposażone są w fabrycznie wgrane mapy rowerowe, w których znajdziemy informacje dotyczące popularnych tras, szlaków, obszarów o zwiększonym natężeniu ruchu oraz punktów POI. Całość prezentowana jest na responsywnym i czytelnym 3-calowym ekranie dotykowym o rozdzielczości 240x400 pikseli.Warto wspomnieć, iż posiadacze kompatybilnych rowerów elektrycznych mogą skorzystać z dodatkowego uchwytu Edge Power Mount, który zapewnia stałe zasilanie urządzenia oraz umożliwia korzystanie z funkcji optymalizujących trasę pod kątem poziomu naładowania akumulatora. Jak podaje producent powyższy uchwytjest z rowerami. Natomiast aby skorzystać z kompatybilnych systemów SHIMANO i Bosch w tym przypadku wymagany jest dodatkowy przewód (sprzedawany oddzielnie).- mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. globalnej sprzedaży konsumenckiej.Po sparowaniu ze smartfonem, funkcja GroupTrack i wiadomości grupowe pozwalają rowerzystom, używającym kompatybilnych urządzeń Garmin - obserwować się nawzajem i pozostawać w kontakcie. Wiadomości tekstowe i powiadomienia będą wyświetlane bezpośrednio na komputerze Edge Explore 2, a po zakończeniu jazdy, aktywności zostaną automatycznie synchronizowane z aplikacją Garmin Connect.Jeśli podczas jazdy zostanie wykryty wypadek, urządzenie Edge Explore 2 automatycznie wyśle wiadomość z lokalizacją rowerzysty do wcześniej wybranych kontaktów alarmowych.Seria Edge Explore 2 współpracuje z linią urządzeń Varia, w tym z nowym radarem wstecznym Varia RCT715 z kamerą i tylnym światłem (sprzedawanym oddzielnie).Użytkownicy do dyspozycji mają sklep Connect IQ , w którym to mogą spersonalizować swoje urządzenie, pobierając darmowe aplikacje, widżety czy pola danych.Komputer rowerowy Edge Explore 2 dostępny jest w sugerowanej cenie detalicznej 299.99 Euro. Natomiast sugerowana cena detaliczna Edge Explore 2 Power Mount Bundle, z uchwytem Edge Power Mount w zestawie, wynosi 399.99 Euro. Uchwyt ten można również nabyć oddzielnie, a jego cena to 129.99 Euro.Więcej szczegółowych informacji na temat urządzenia można znaleźćŹródło: Informacja prasowa,