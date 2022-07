Grafika Intel DG1 miała być zgodna tylko z CPU Intela, ale odpalił ją na AMD

Intel wprowadził swoje dedykowane GPU w formie kart rozszerzeń już jakiś czas temu. Jednak ówczesne Intel DG1 Xe-LP (nieco przycięta wersja mobilnego najwyższego Intel Iris Xe) były ograniczone tylko do wybranych płyt głównych Intela i sprzedawane jako części gotowych zestawów komputerowych, w dodatku były propozycjami z wyjątkowo niskiego segmentu. Intel nie miał nigdy w planach oferować ich na wolnym rynku jako pojedynczych produktów czy rozszerzyć kompatybilności na wszystkie w miarę nowe własne platformy i odpowiedniki AMD. Okazuje się, że ogłoszona przez niebieskich mocno okrojona współpraca z różnymi płytami głównymi i procesorami, nie jest wcale pełną prawdą.



Platforma z AMD Ryzen 7 5700G zdołała uruchomić teoretycznie niekompatybilną grafikę Intel DG1

Jeden z użytkowników chińskiego forum Chiphell o nicku Misaka_9993 zdołał odpalić kartę graficzną Intel Gunnir DG1 na płycie głównej z procesorem AMD. Początkowo przymierzał się do kupna Intel Arc Alchemist, ale na razie nawet w Chinach ciężko się w nie zaopatrzyć. W takim razie postanowił przetestować pierwszą dedykowaną grafikę Intela (w zasadzie pierwszą od lat, wcześniej firma podejmowała już pewne próby wejścia na rynek GPU), która miała być mocno ograniczona do użytku ze ściśle określonymi platformami.



Jeden z użytkowników chińskiego forum Chiphell o nicku Misaka_9993 zdołał odpalić kartę graficzną Intel Gunnir DG1 na płycie głównej z procesorem AMD. Początkowo przymierzał się do kupna Intel Arc Alchemist, ale na razie nawet w Chinach ciężko się w nie zaopatrzyć. W takim razie postanowił przetestować pierwszą dedykowaną grafikę Intela (w zasadzie pierwszą od lat, wcześniej firma podejmowała już pewne próby wejścia na rynek GPU), która miała być mocno ograniczona do użytku ze ściśle określonymi platformami.

Zintegrowany AMD Radeon Vega 8 i Intel DG1 działają na jednej platformie / Foto: Misaka_9993 @ Chiphell



Zaskoczeniem było to, że nie musiał mieć nawet płyty głównej Intela. Układ działał na oficjalnie zupełnie niewspieranej platformie wyposażonej w procesor AMD Ryzen 7 5700G (ze zintegrowaną grafiką Vega 8) i płycie głównej ASUS ROG Strix X570-I. Udało się to przy wyłączonej funkcji CSM w BIOS (czy raczej UEFI). Niestety nie obyło się bez pewnych problemów. Początkowo system uruchamia się ze integrowanego GPU AMD Radeon Vega 8. Mimo wszystko później działają już oba układy, czego potwierdzeniem są screeny wykonane przez Misaka_9993.



Masz procesor AMD Ryzen ze zintegrowaną Vegą 8? Dokładanie DG1 i tak nie ma wiele sensu

W praktyce taka konfiguracja nie ma jednak racji bytu. Wbudowana w procesor AMD Ryzen 7 5700G grafika Vega 8 jest mocniejsza niż karta Intela. W grach czy ogólnie różnych zastosowaniach integra AMD zauważalnie wygrywa z DG1. Misaka_9993 zrobił nawet szybki test w programie AIDA64.



Zaskoczeniem było to, że nie musiał mieć nawet płyty głównej Intela. Układ działał na oficjalnie zupełnie niewspieranej platformie wyposażonej w procesor AMD Ryzen 7 5700G (ze zintegrowaną grafiką Vega 8) i płycie głównej ASUS ROG Strix X570-I. Udało się to przy wyłączonej funkcji CSM w BIOS (czy raczej UEFI). Niestety nie obyło się bez pewnych problemów. Początkowo system uruchamia się ze integrowanego GPU AMD Radeon Vega 8. Mimo wszystko później działają już oba układy, czego potwierdzeniem są screeny wykonane przez Misaka_9993.W praktyce taka konfiguracja nie ma jednak racji bytu. Wbudowana w procesor AMD Ryzen 7 5700G grafika Vega 8 jest mocniejsza niż karta Intela. W grach czy ogólnie różnych zastosowaniach integra AMD zauważalnie wygrywa z DG1. Misaka_9993 zrobił nawet szybki test w programie AIDA64.

Szybki test grafik AMD Ryzen Vega 8 i Intel Iris Xe DG1 w AIDA64 / Foto: Misaka_9993 @ Chiphell



Jedyną przewagą GPU Intela jest lepsze wsparcie dekodowania mediów. Ale mimo wszystko, w ogólnym rozrachunku chyba lepiej pozostać przy samym zintegrowanym Radeonie Vega 8. Tym bardziej, że opisywana platforma nawet lekko przycina parametry GPU Intela. DG1 pracuje na interfejsie PCI-Express 4.0 x8, a rozwiązanie AMD ogranicza go do PCI-Express 3.0. W praktyce zapewne różnice są marginalne w pracy komputera, ale mimo wszystko to pewne obniżenie i tak już kiepskich możliwości układu Intela.





Jednak nie jest idealnie różowo.