Promocja od x-kom i Acera. Komputery, laptopy i monitory w promocji

Trwa Promo Days.

Jeszcze dziś macie szansę na zakupy w ramach akcji Promo Days, która trwa w dniach 11-13 lipca 2022 r. Acer i x-kom przygotowali atrakcyjne obniżki do nawet 1100 zł. W ramach akcji Promo Days od 11 do 13 lipca można ustrzelić ciekawe sprzęty, a wśród nich gamingowe Nitro 50 z procesorem Intel i5 i kartą graficzną RTX 3060 taniej o 850 zł.Promo Days to trzydniowe święto dla fanów elektroniki komputerowej. Acer i x-kom zadbali, by każdy znalazł coś dla siebie. W ofercie można się spodziewać między innymi wschodzącej gwiazdy tajwańskiego producenta, czyli Aspire Vero. Laptop, który jest przyjazny środowisku i powstał w znacznej mierze z plastiku pochodzącego z recyklingu. Co więcej, jeśli zależy nam na zmniejszeniu poboru energii, to Aspire Vero posiada specjalny tryb oszczędzania energii, który jednocześnie zmniejsza jego pobór, a z drugiej strony nadal gwarantuje pełną wydajność. Laptopy Nitro 5 – każdy z nich wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX z serii 30, 16 GB RAM, a także wydajne procesory Ryzen 5 lub 7 – największa przecena wyniesie ponad 1000 złotych!