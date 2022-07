Ceny kart graficznych spadają jak szalone, ale zachowajcie spokój i godność

HODL.

Karty graficzne tanieją, ale nie spiesz się z zakupem

Z końcem maja tego roku dało się po raz pierwszy mocno odczuć, że ceny kart graficznych spadają . Niemalże miesiąc później używany układ GeForce RTX 3080 można było kupić za połowę ceny karty nowej . Nikt nie spodziewał się, że będzie dużo lepiej, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to dopiero początek rywalizacji cenowej pomiędzy sklepami, a osobami sprzedającymi używane, często pokoparkowe GPU.Gwałowny spadek kursów kryptowalut po prostu musiał wpłynąć na rynek kart graficznych. Dla wielu osób wydobywanie Ethereum stało się nieopłacalne, co przełożyło się na gigantyczne wyprzedaże używanych kart graficznych oraz spadek zainteresowania wielkich kopalń kartami nowymi. Sklepy dosłownie zalały wcześniej niedostępne urządzenia, a ich ceny zaczęły szybować w dół. To wymogło na sprzedających używane karty graficzne obniżenie cen ich urządzeń. Spirala ta coraz mocniej się nakręca.W Chinach ceny nowych kart graficznych spadły już do poziomu nawet 20 procent poniżej ceny MSRP (sugerowanej przez producenta). Ceny kart używanych zaliczyły spadki sięgające nawet nieco ponad 50 procent. Analitycy sugerują, że to zasługa kopaczy Ethereum, którzy na przestrzeni wcześniejszych 18 miesięcy wydali ok. 15 miliardów dolarów na karty graficzne, wykupując nawet jedną trzecią globalnych zapasów układów NVIDIA GeForce RTX 3000 i AMD RX 6000. Teraz pozbywają się swojego sprzętu, a na nowy brakuje chętnych.