Pierwszy oficjalnie licencjonowany SSD dla konsol Sony PS5. Nośnik WD nie należy do tanich

Już od dłuższego czasu możecie rozszerzać pamięć swoich konsol Sony PlayStation 5 za pomocą nośników SSD. Firma określiła pewne wymogi jak chociażby interfejs PCIe 4.0 czy dodatkowe chłodzenie. Jednak do tej pory nie mieliśmy żadnych oficjalnie licencjonowanych SSD stworzonych specjalnie dla konsoli Sony z certyfikatem samego jej producenta. Właśnie się to zmieniło za sprawą współpracy Sony i Western Digital.



Western Digital przy współpracy z Sony prezentuje WD_Black SN850 NVMe SSD for PS5 Consoles

Nośnik WD_Black SN850 NVMe SSD for PS5 Consoles (nazwa względem podstawowego WD_Black SN850 dość mocno się wydłużyła) zapewnia sprawdzoną w testach wydajność i został dogłębnie zbadany pod kątem kompatybilności i dobrej pracy z konsolami Sony PlayStation 5 i Sony PlayStation 5 Digital. Według danych producenta, WD_Black SN850 NVMe SSD for PS5 Consoles pracujący na interfejsie PCI-Express 4.0, osiąga transfery na poziomie do aż 7000 MB/s. Dla utrzymania odpowiednich temperatur, SSD został wyposażony w spory radiator. Oczywiście jego świetne osiągi pozwalają na szybkie wczytywanie zarówno nowych jak i starszych gier.



Oficjalny SSD do Sony PlayStation 5 od WD, to specjalna edycja WD_Black SN850 / Foto: Western Digital



Jak powiedziała Susan Park będąca wiceprezesem ds. Consumer Solutions Product Management w Western Digital - "Cieszymy się niezmiernie z tego nowego, wspólnego przedsięwzięcia z Sony Interactive Entertainment oraz z tego, że możemy zaoferować użytkownikom PS5 oficjalnie licencjonowany dysk. Marka WD_Black została stworzona z myślą o zapewnieniu graczom produktów o najwyższe wydajności wszędzie tam, gdzie tego potrzebują. Dzięki tej współpracy chcemy jeszcze bardziej podkreślić naszą chęć tworzenia rozwiązań storage, które zapewniają graczom najwyższą możliwą jakość rozgrywki."



Oficjalny licencjonowany SSD do konsoli Sony PlayStation 5, to nowa wersja dobrze znanego modelu

WD_Black SN850 NVMe SSD for PS5 Consoles ma być dostępny w polskich sklepach już od połowy sierpnia 2022 roku. Sugerowane ceny podane w oficjalnej informacji prasowej wynoszą 899 złotych za wersję o pojemności 1 TB i 1599 złotych za edycję 2 TB. Dla porównania najtańsze oferty na największym polskim portalu e-commerce na zwykły WD_Black SN850 z radiatorem zaczynają się od 800 złotych za wersję 1 TB i od 1400 złotych przy pojemności 2 TB.





Źródło i foto: Western Digital/ własne Źródło i foto: Western Digital/ własne

WD_Black SN850 NVMe SSD for PS5 Consoles.