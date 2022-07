Dwa nowe szybkie routery Fritz!Box z WiFi 6 ax, DECT i wspierające sieć mesh

Niemiecka firma AVM wprowadza właśnie dwa nowe routery swojej marki Fritz!Box. Oba wspierają nowoczesną i szybką, a także pojemną sieć WiFi 6 ax oraz można je łatwo łączyć z innymi urządzeniami w trybie sieci mesh, aby stworzyć jeszcze lepsze pokrycie dla dużego mieszkania czy domu. Są też wyposażone w różne funkcje usprawniające pracę w naszej sieci.

Szybkie WiFi 6 ax i dodatki do centralki telefonicznej, smart home, a nawet USB pod serwer plików

Zarówno Fritz!Box 7590 AX jak i Fritz!Box 7530 AX mogą współpracować z różnymi typami łączy internetowych, jeśli tylko można dostarczyć do nich sieć poprzez port WAN RJ-45 (gigabitowy) lub wbudowane modemy DSL. Dwupasmowe WiFi w szybkim standardzie ax jest w stanie przesłać we Fritz!Box 7590 AX nawet do 2400 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 1200 Mb/s dla 2,4 GHz. W przypadku Fritz!Box 7530 AX są to odpowiednio wartości 1800 Mb/s i 600 Mb/s. Są też po cztery gigabitowe porty LAN. Takie możliwości powinny wystarczyć dla wielu urządzeń klienckich przy pobieraniu dużych plików, streamowaniu treści 4K czy graniu online.