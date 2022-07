W tym telefonie Nokia schowasz i naładujesz słuchawki TWS. Pokazano też inne modele

Koncern HMD Global (firma korzystająca w ostatnich latach z licencji na telefony i tablety marki Nokia) zaprezentował właśnie kilka nowych telefonów i tablet pod marką Nokia. Jeden z modeli jest szczególnie interesujący, bo mimo nienależenia do smartfonów, oferuje wyjątkową i nowatorską funkcję. W branży smartfonowej raczej by się nie przyjęła z racji dążenia do coraz cieńszych urządzeń. O jaką właściwość chodzi?



Nokia 5710 XpressAudio, czyli telefon muzyczny i etui do ładowania na dedykowane słuchawki TWS

Właśnie zapowiedziana Nokia 5710 XpressAudio jest w zasadzie klasycznym telefonem, ale z nakierowaniem na funkcje muzyczne i jednym nietypowym dodatkiem. Sprzęt nawiązuje do linii XpressMusic, a jego głównym wyróżnikiem jest wbudowane etui na bezprzewodowe dokanałowe słuchawki typu TWS. Coś, czego raczej nigdy nie doświadczymy w smartfonach, bo negatywnie wpłynęło by na grubość ich bryły. Ładowanie słuchawek odbywa się w środku samej Nokii 5710 XpressAudio. Na plus należy zaliczyć to, że będą zawsze pod ręką. Słuchawki są też zgodne z innymi sprzętami. Można będzie je sparować standardowo z każdym urządzeniem Bluetooth.



Właśnie zapowiedziana Nokia 5710 XpressAudio jest w zasadzie klasycznym telefonem, ale z nakierowaniem na funkcje muzyczne i jednym nietypowym dodatkiem. Sprzęt nawiązuje do linii XpressMusic, a jego głównym wyróżnikiem jest wbudowane etui na bezprzewodowe dokanałowe słuchawki typu TWS. Coś, czego raczej nigdy nie doświadczymy w smartfonach, bo negatywnie wpłynęło by na grubość ich bryły. Ładowanie słuchawek odbywa się w środku samej Nokii 5710 XpressAudio. Na plus należy zaliczyć to, że będą zawsze pod ręką. Słuchawki są też zgodne z innymi sprzętami. Można będzie je sparować standardowo z każdym urządzeniem Bluetooth.

Nietypowe połączenie klasycznego telefonu i wbudowanego etui na słuchawki TWS w Nokii 5710 XpressAudio / Foto: Nokia



Na obudowie umieszczono przyciski sterujące odtwarzaniem. Mamy też radio FM, dużą baterię, głośnik mogący odtwarzać multimedia, wbudowany odtwarzacz MP3, który może przechować tysiące utworów muzycznych oraz łączność 4G. Telefon Nokia 5710 XpressAudio będzie dostępny w Polsce pod koniec sierpnia tego roku w sugerowanej cenie producenta wynoszącej 375 złotych. Do wybory w wersjach kolorystycznych z dominującą białą lub czarną barwą.



Klasyk w nowej odsłonie - Nokia 8210 4G

Telefony podobne do nowego modelu Nokia 8210 4G są cenione już od wielu lat. Oczywiście wraz z popularyzacją smartfonów teraz sięga po nie mniej użytkowników, ale w czasach świetności były powszechnie cenione. W Nokii 8210 4G widać klasyczne wzornictwo, ale też dbanie o trwałość konstrukcji. Telefon może pochwalić się długą pracą na baterii, zdecydowanie lepszą niż smartfony.



Na obudowie umieszczono przyciski sterujące odtwarzaniem. Mamy też radio FM, dużą baterię, głośnik mogący odtwarzać multimedia, wbudowany odtwarzacz MP3, który może przechować tysiące utworów muzycznych oraz łączność 4G. Telefon Nokia 5710 XpressAudio będzie dostępny w Polsce pod koniec sierpnia tego roku w sugerowanej cenie producenta wynoszącej 375 złotych. Do wybory w wersjach kolorystycznych z dominującą białą lub czarną barwą.Telefony podobne do nowego modelu Nokia 8210 4G są cenione już od wielu lat. Oczywiście wraz z popularyzacją smartfonów teraz sięga po nie mniej użytkowników, ale w czasach świetności były powszechnie cenione. W Nokii 8210 4G widać klasyczne wzornictwo, ale też dbanie o trwałość konstrukcji. Telefon może pochwalić się długą pracą na baterii, zdecydowanie lepszą niż smartfony.

Telefon Nokia 8210 4G, to kolejne odświeżenie abosultnego klasyka / Foto: Nokia



Nokia 8210 4G obsługuje łączność 4G z VoLTE czy radio FM. Ma też całkiem duży jak na takie urządzenie ekran 2,8 cala, dodatkowe klawisze funkcyjne, kamerę, a nawet wbudowaną kultową grę Snake. Do polskich sklepów Nokia 8210 4G wejdzie pod koniec sierpnia w sugerowanej cenie producenta na poziomie 375 złotych. Do wybory z przewodnim kolorem niebieskim lub czerwonym.



Składana Nokia 2660 Flip, telefon z klapką jak za dawnych czasów

Łatwe użytkowanie i klasyczna lubiana forma z klapką. Taki jest właśnie telefon Nokia 2660 Flip. To model, który przypadnie do gustu także seniorom z racji dużego ekranu 2,8 cala (a nawet powiększonego interfejsu użytkownika) i sporych klawiszy oraz kompatybilności z aparatami słuchowymi czy obecności alarmowego przycisku. Oczywiście podobnie jak w innych klasycznych rozwiązaniach, bateria wystarczy na naprawdę długi czas na jednym ładowaniu.



Nokia 8210 4G obsługuje łączność 4G z VoLTE czy radio FM. Ma też całkiem duży jak na takie urządzenie ekran 2,8 cala, dodatkowe klawisze funkcyjne, kamerę, a nawet wbudowaną kultową grę Snake. Do polskich sklepów Nokia 8210 4G wejdzie pod koniec sierpnia w sugerowanej cenie producenta na poziomie 375 złotych. Do wybory z przewodnim kolorem niebieskim lub czerwonym.Łatwe użytkowanie i klasyczna lubiana forma z klapką. Taki jest właśnie telefon Nokia 2660 Flip. To model, który przypadnie do gustu także seniorom z racji dużego ekranu 2,8 cala (a nawet powiększonego interfejsu użytkownika) i sporych klawiszy oraz kompatybilności z aparatami słuchowymi czy obecności alarmowego przycisku. Oczywiście podobnie jak w innych klasycznych rozwiązaniach, bateria wystarczy na naprawdę długi czas na jednym ładowaniu.

Składana Nokia 2660 Flip to stara forma, ale z 4G i VoLTE / Foto: Nokia



Dodatkowym atutem jest dodatkowy zewnętrzny mniejszy wyświetlacz działający przy złożonym telefonie, na którym chociażby sprawdzimy godzinę i datę czy przychodzące połączenia. Telefon będzie oferowany opcjonalnie ze stacją dokującą do ładowania. W polskich sklepach pojawi się pod koniec sierpnia w sugerowanej cenie 349 złotych za samą Nokię 2660 Flip i 359 złotych, jeśli wybierzemy zestaw ze stacją dokującą. Tym razem firma postawiła na trzy warianty kolorystyczne - czarny, niebieski i czerwony.



Nokia T10 - niewielki i tani tablet na Androidzie 12

Nowy tablet Nokia T10 ma według producenta powtórzyć sukces zeszłorocznego T20, choć przy mniejszej obudowie i nie tak dużym ekranie. Matryca HD (1280 x 800 px) ma proporcje panoramiczne 16:10 i przekątną 8 cali. Za multimedia odpowiadają też głośniki stereo z funkcją odtwarzania OZO (ulepszony dźwięk opracowany przez markę Nokia). Sercem tabletu jest ośmiordzeniowy chip Unisoc T606 (2 x Cortex-A57 i 6 x Cortex-A55, grafika Mali G57 MP1) sparowany z 3 GB RAM i 32 GB pamięci na dane (można ją rozszerzyć kartą microSD).



Dodatkowym atutem jest dodatkowy zewnętrzny mniejszy wyświetlacz działający przy złożonym telefonie, na którym chociażby sprawdzimy godzinę i datę czy przychodzące połączenia. Telefon będzie oferowany opcjonalnie ze stacją dokującą do ładowania. W polskich sklepach pojawi się pod koniec sierpnia w sugerowanej cenie 349 złotych za samą Nokię 2660 Flip i 359 złotych, jeśli wybierzemy zestaw ze stacją dokującą. Tym razem firma postawiła na trzy warianty kolorystyczne - czarny, niebieski i czerwony.Nowy tablet Nokia T10 ma według producenta powtórzyć sukces zeszłorocznego T20, choć przy mniejszej obudowie i nie tak dużym ekranie. Matryca HD (1280 x 800 px) ma proporcje panoramiczne 16:10 i przekątną 8 cali. Za multimedia odpowiadają też głośniki stereo z funkcją odtwarzania OZO (ulepszony dźwięk opracowany przez markę Nokia). Sercem tabletu jest ośmiordzeniowy chip Unisoc T606 (2 x Cortex-A57 i 6 x Cortex-A55, grafika Mali G57 MP1) sparowany z 3 GB RAM i 32 GB pamięci na dane (można ją rozszerzyć kartą microSD).

Niewielki ośmiocalowy tablet Nokia T10 / Foto: Nokia



Urządzenie wspiera WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0 i opcjonalnie 4G LTE w wersjach z wbudowanym modemem. Wszystko pracuje pod kontrolą Androida 12. Nie zabrakło też aparatów. Z przodu 2 mpx, a z tyłu 8 mpx z diodą doświetlającą. Co ważne "tablet wyposażony jest w aplikację Google Kids Space, która zawiera bibliotekę treści idealnych dla najmłodszych, w tym aplikacje, gry, książki i filmy, które umożliwią dziecku do lepszego uczenia się i odkrywania rzeczywistości." Niestety w oficjalnym polskim komunikacie zabrakło informacji o cenie oraz przynajmniej przybliżonej dacie dostępności w naszym kraju. Jednak sądząc po specyfikacji, nie powinno to być drogie urządzenie. W innych europejskich krajach podobno można się spodziewać ceny wynoszącej 159 euro, czyli niecałych 770 złotych w prostym przeliczeniu po dzisiejszym kursie.





Zobacz również: Aplikacja Canal+ Online w końcu także na telewizorach LG z WebOS



Źródło i foto: Nokia (HMD) / własne Źródło i foto: Nokia (HMD) / własne

Nowe klasyczne telefony i tablet marki Nokia.