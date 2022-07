Nothing Phone (1) oficjalnie. Poznaj polskie ceny i specyfikację

Powiew świeżości na rynku smartfonów?

Smartfon to dopiero początek

Znajome kształty i ciekawa obudowa

Nie da się ukryć, że brytyjska firma Nothing bardzo sprawnie prowadzi kampanie marketingowe swoich produktów. Najpierw na rynek szturmem weszły słuchawki Nothing Ear (1) z ANC , które testowaliśmy na łamach naszego serwisu w maju tego roku, a teraz do sprzedaży trafia pierwszy smartfon świeżej marki.Do tej pory wyciekło naprawdę dużo informacji na temat Nothing Phone (1) więc osoby interesujące się rynkiem mobilnym, z pewnością nie będą zaskoczone specyfikacją i możliwościami smartfonu.Nothing zapewnia, że premiera pierwszego smartfona to dopiero początek. Urządzenie ma stanowić bramę do przyszłego, połączonego i otwartego ekosystemu.Nothing Phone (1) wyposażony został w interfejs Glyph, podwójny aparat 50 MP, system operacyjny Nothing OS bazujący na Androidzie, wyświetlacz OLED 120 Hz i niestandardowy chipset Qualcomm Snapdragon 778G+. Wszystko to w cenie zaczynającej sięWygląda na to, że zainteresowanie urządzeniem jest naprawdę duże. Producent ogłosił, że zebrał 200 000 zamówień w przedsprzedaży.Patrząc na obudowę Nothing Phone (1) trudno nie zauważyć wzornictwa zbliżonego do najnowszych iPhone'ów. Zdecydowanie inaczej wygląda za to tył urządzenia - smartfon wyposażono w unikalne wzory świetlne składające się z 900 diod LED. Dodatkowe podświetlenie można sprytnie wykorzystać podczas robienia zdjęć, system LED reaguje też na połączenia, powiadomienia z aplikacji czy stan naładowania baterii.Według producenta, ramka telefonu wykonana jest w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu, a ponad 50% plastikowych elementów wykonano z materiałów pochodzenia biologicznego lub materiałów pochodzących z recyklingu. Wytrzymałość całej konstrukcji ma zapewnić dwustronne szkło Gorilla Glass 5. Obudowa zgodna jest ze standardem IP53.W przeciwieństwie do trendów panujących w branży, producent postawił tylko na 2 aparaty. Główny jest zasilany przez flagowy sensor Sony IMX766 znany z realme 9 Pro+, OPPO Reno8 czy Xiaomi 12. Szeroka apertura ƒ/1,8 i podwójna stabilizacja powinny dać naprawdę dobre możliwości fotograficzne. Za zdjęcia szerokokątne odpowiada sensor 50 MP Samsung JN1, a na froncie zaimplementowano kamerę 16 MP Sony IMX471.Na froncie znajdziemy 6,55-calowy wyświetlacz OLED wspierający HDR10+. Cieszy też obecność adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ wspiera sieć 5G, a bateria 4500 mAh wspiera ładowanie 33W PD3.0 i powinna wystarczyć na 18 godzin użytkowania po każdym ładowaniu. Do dyspozycji mamy też bezprzewodowe ładowanie zwrotne (5W), które może okazać się szalenie przydatne przy ładowaniu akcesoriów, jak Nothing Ear (1). Jest też wsparcie dla ładowania bezprzewodowego 15W Qi.