Premiera Xiaomi Mibro C2 i S1 na AliExpress. Na klientów czekają atrakcyjne zniżki

Niedawno miała miejsce premiera smartzegarka Xiaomi Mibro C2 i słuchawek TWS Xiaomi Mibro S1. Z tej okazji oba produkty można będzie niedługo zakupić w promocyjnych cenach na platformie AliExpress. C2 dostępny będzie za jedyne $19.99 (ok. 96 zł) zaś S1 kupimy za $16.99 (ok. 82 zł) . Akcja promocyjna odbędzie się w dniach 18 – 22 lipca.Ten zegarek oferuje całkiem dobry stosunek jakości do ceny. Prostokątna koperta mieści w sobie 1,69-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 240 x 280 pikseli. C2 powstał z myślą o osobach lubiących aktywnie spędzać czas wolny dlatego oferuje on, w tym bieganie, piłkę nożną, tennis, itd. Jest on w stanie także śledzić naszą aktywność na bieżni lub rowerze treningowym.Xiaomi Mibro C2 wyposażono w baterię 270 mAh, która wg danych podanych przez producenta, jest w stanie wytrzymać do 10 dni normalnego użytkowania. C2 jest także wodoodporny (2ATM) czyli nie straszny mu deszcz, pot czy też zachlapanie podczas mycia rąk.Obudowa zegarka wykonana została z poliwęglanu, a komfort noszenia zapewnia silikonowa opaska. C2 dostępny jest w dwóch kolorach – beżowym i czarnym.Sam zegarek o wymiarach 43.2 x 36.2 x 9.6 mm jest niezwykle lekki, gdyż waży on tylko. Interfejs użytkownika wspiera 15 języków i możemy dostosować jego wygląd wybierając spośród dostępnych motywów. Producent postarał się by system operacyjny zegarka był szybki i intuicyjny z łatwym dostępem do funkcji jak np. kontrola muzyki, alarm, timer, pogoda.Mibro S1 to bezprzewodowe słuchawki, które spełniają różne potrzeby swoich użytkowników (codzienne użytkowanie, gaming czy sport) za przystępną cenę. Producent zdecydował się wyposażyć słuchawki w etui ładujące z rozsuwaną obudową o pojemności 600 mAh.Każda ze słuchawek waży tylko 3,7 grama, a ich konstrukcja powoduje że nie będziemy odczuwać dyskomfortu nawet jeżeli będzie je nosić w uszach przez kilka godzin. Słuchawki potrafią wytrzymać do 5 godzin na jednym ładowaniu (z ustawieniem głośności na 60%), a dzięki etui ładującemu możemy ten czas wydłużyć do ponad 30 godzin.Jak już wspomnieliśmy, oba gadżety będą dostępne w atrakcyjnych cenach w dniach 18 – 22 lipca na AliExpress. C2 kupimy zanatomiast S1 dostępny będzie za $16.99 (ok. 82 zł) Podane wyżej ceny są jedynie sugerowane i mogą ulec zmianie w zależności od miejsca zamieszkania, magazynu, z którego zamawiamy produkty oraz regionalnych opłat celnych.Źródło: Xiaomi