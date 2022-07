Smartfon realme C30 nie zrujnuje ci budżetu. Nowy niskopółkowiec poniżej 630 złotych

Nie każdy użytkownik chce zaopatrywać się we flagowce czy nawet średniopółkowe urządzenia. I nie chodzi tylko o pierwszy smartfon dla dziecka albo zapasowy telefon. Jednak w grupie oszczędnych odbiorców smartfonów, nie trzeba sięgać tylko po stare konstrukcje czy sprzęty z drugiej ręki. Marka realme właśnie wprowadziła na polski rynek swój nowy budżetowy model w postaci realme C30.



Ośmiordzeniowy procesor i szybka pamięć UFS 2.2 w tanim smartfonie realme C30

Smartfon został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Unisoc T612 z grafiką Mali G52 MP1 oraz 3 GB RAM. Co warte zaznaczenia jak na tak niską półkę cenową, realme użyło pamięci na dane typu UFS 2.2, a nie eMMC jak w wielu innych budżetowych konstrukcjach konkurencji. Dzięki temu na 32 GB umieścimy różne pliki i aplikacje, których uruchamianie nie powinno dławić telefonu przez kiepskie parametry nośnika. Bateria o pojemności 5000 mAh co prawda nie ma szybkiego ładowania ani możliwości podpięcia zasilacza z USB-C (jest tylko klasyczne microUSB), ale można dodatkowo wydłużyć czas pracy telefonu w trybie ultraoszczędnym.



Czarna edycja ma inną fakturę obudowy niż dwie pozostałe / Foto: realme



Smartfon realme C30 ma tylko 8,5 mm grubości i waży jedyne 182 g. Jego pionowe pasy na tylnej części obudowy są inspirowane wzorami na walizkach. Do wyboru mamy wersje zieloną, niebieską i czarną denim. Ultrapanoramiczny ekran HD (1600 x 720 px) o przekątnej 6,5 cala ma niewielkie wcięcie na kamerkę do selfie 5 mpx f/2.2. Z tyłu mamy tylko pojedynczy obiektyw 8 mpx f/2.0 oraz lampę błyskową pełniącą też rolę latarki. Aparaty nie prezentują się nadzwyczaj ciekawie, ale na czymś realme musiało mocniej oszczędzić uwzględniając cenę urządzenia.



Smartfon od realme na Androidzie 11 w cenie już poniżej 630 złotych

Telefon obsługuje łączność WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0 i 4G LTE (włącznie z VoLTE). Można nawet włożyć dwie karty SIM i dodatkowo rozszerzyć pamięć kartą microSD (trzy pełne sloty, a nie jak często tylko dwa - w tym jeden hybrydowy SIM/microSD). Sprzęt pracuje w oparciu o system Android 11 z nakładką realme UI Go Edition. Smartfon realme C30 jest już od dziś dostępny w polskich sklepach w sugerowanej cenie producenta 629 złotych za edycję 3/32 GB. Na innych rynkach pojawiła się też wersja 2/32 GB (początkowo smartfon zadebiutował w Indiach), ale widać nie ma planów, przynajmniej w tej chwili, na wprowadzenie jej do Polski.





