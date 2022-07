Sprzedał podrobiony sprzęt Cisco o wartości 4,75 mld złotych. Aresztowała go policja

W końcu wpadł.

Zarobił majątek na podróbkach urządzeń Cisco

Na czym polegał przekręt?

W podrobiony sprzęt Cisco zaopatrywał szkoły, szpitale, a nawet agencje rządowe. 38-letni Our "Ron" Aksoy ze stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych był prawdziwym rekinem nielegalnego biznesu. Pomiędzy 2014 i 2022 rokiem sprzedał przerobione produkty Cisco o wartości ok., co przy obecnym kursie daje kwotę ok. 4,75 miliarda złotych. Teraz za swój czyn odpowiedział przed sądem.W tym tygodniu federalna ława przysięgłych oskarżyła mieszkańca Florydy o sprzedaż podrobionego sprzętu sieciowego Cisco o wartości ponad 1 miliarda dolarów kilku osobom prywatnym, a także licznym szpitalom, szkołom, agencjom rządowym, a nawet wojsku.Według Departamentu Sprawiedliwości 38-letni Aksoy sprzedawał podrabiany sprzęt od dostawców z Chin i Hongkongu. Sprowadził dziesiątki tysięcy urządzeń za pośrednictwem co najmniej 19 podmiotów zarejestrowanych w New Jersey i na Florydzie, znanych pod wspólną nazwą Pro Network.Aksoy sprzedawał produkty za pośrednictwem platform handlu elektronicznego, takich jak Amazon i eBay. Jego działalność miała przynieść ponad 100 milionów dolarów (ok. 475 milionów złotych) przychodu, z których kilka milionów trafiło do kieszeni CEO Pro Network i wykorzystanych na prywatne wydatki.Omawiane tu urządzenia sieciowe były starszymi, tańszymi systemami Cisco, które zostały wcześniej odsprzedane lub oddane do utylizacji. Chińscy wspólnicy Amerykanina modyfikowali je, dodając pirackie oprogramowanie Cisco i jak wskazuje pozew "nieautoryzowane, niskiej jakości lub zawodne komponenty". Dodatkowo dokładali wszelkich starań, aby urządzenia niższych segmentów wyglądały one jak sprzęt wyższej klasy. Dostawcy przekazywali do USA sprzęt w oryginalnych opakowaniach ze wszystkimi etykietami, naklejkami i dokumentacją Cisco.Klienci Aksoy padali ofiarą swojej naiwności i pazerności. Chceli zapłacić ułamek ceny za sprzęt kosztujący zwyczajowo tysiące lub nawet dziesiątki tysięcy dolarów. Jak można się spodziewać, produkty najczęściej nie działały poprawnie i lub po prostu znacznie poniżej oczekiwań.Cisco wysłał kilka wezwań do zaprzestania działalności do Aksoya, ale ten każdorazowo unikał odpowiedzialności. W latach 2014-2022 dział ochrony celnej i granicznej USA (CBP) przechwycił około 180 przesyłek podrobionych systemów Cisco kierowanych do Pro Network. Aksoy odzyskał niektóre ze skonfiskowanych dóbr, przesyłając organom ścigania fałszywe dokumenty pod pseudonimem. W końcu zaczął dzielić przesyłki na mniejsze paczki, mając nadzieję, że uniknie w ten sposób dalszych kontroli.29 czerwca Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożył w New Jersey skargę karną, co doprowadziło do aresztowania Aksoya w Miami tego samego dnia.Pytanie, na jakie musi odpowiedzieć sobie teraz Aksoy brzmi: czy działalność mu się opłaciła? Nierzadko skazani za podobne przestępstwa po zaliczeniu odsiadki żyją dostatnio z pozyskanych w nielegalny sposób pieniędzy.Źródło: Techspot