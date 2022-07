Solarny powerbank Green Cell SolarCharge. Naładuj smartfon nawet z dala od gniazdka

Wraz z sezonem wakacyjno-urlopowym i dłuższymi wyjazdami czy nawet krótszymi wycieczkami lub biwakami, wśród użytkowników smartfonów i innego mobilnego sprzętu, zwiększa się zapotrzebowanie na wydłużony czas działania urządzeń. Oczywiście najprostszą metodą jest doładowanie telefonów, tabletów, smartwatchy, smartbandów i innych akcesoriów za pomocą powerbanków. Jeśli jednak w ich akumulatorach i tak już nie wystarczy energii lub po prostu zapomnieliśmy je napełnić przed wyjściem, to mamy problem.



Rozłóż panel solarny i naładuj smartfon nawet na wycieczce z GC SolarCharge

Rozwiązaniem są powerbanki z solarnymi ładowarkami. Takim jest też Green Cell SolarCharge. W zestawie umieszczono rozkładany panel słoneczny oraz wbudowany powerbank o pojemności 10000 mAh (lub posługując się innymi jednostkami 37 Wh). Sam bank energii może być ładowany nie tylko załączonym panelem, ale też tradycyjnie zasilaczem sieciowym (USB-C lub micro USB). Dysponuje trzema wyjściami, jednym w standardzie USB-C i dwoma klasycznymi USB-A. Może podawać prąd nawet do trzech urządzeń jednocześnie. Maksymalnie potrafi dostarczyć do 18 W i jest zgodny z Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery.



Rozwiązaniem są powerbanki z solarnymi ładowarkami. Takim jest też Green Cell SolarCharge. W zestawie umieszczono rozkładany panel słoneczny oraz wbudowany powerbank o pojemności 10000 mAh (lub posługując się innymi jednostkami 37 Wh). Sam bank energii może być ładowany nie tylko załączonym panelem, ale też tradycyjnie zasilaczem sieciowym (USB-C lub micro USB). Dysponuje trzema wyjściami, jednym w standardzie USB-C i dwoma klasycznymi USB-A. Może podawać prąd nawet do trzech urządzeń jednocześnie. Maksymalnie potrafi dostarczyć do 18 W i jest zgodny z Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery.

W module z panelami słonecznymi mamy też zasuwaną na suwak kieszonkę / Foto: Green Cell



Sam solarny panel ma moc 21 W przy sprawności 25 proc. Może ładować wbudowane ogniwo 10000 mAh lub też sprzęty bezpośrednio podłączone do GC SolarCharge. Po złożeniu nie zajmuje wiele miejsca, mniej więcej tyle co kartka A4 (305 x 180 x 20 mm).



Sam solarny panel ma moc 21 W przy sprawności 25 proc. Może ładować wbudowane ogniwo 10000 mAh lub też sprzęty bezpośrednio podłączone do GC SolarCharge. Po złożeniu nie zajmuje wiele miejsca, mniej więcej tyle co kartka A4 (305 x 180 x 20 mm).

Wbudowany powerbank ma cztery złącza, trzy z nich mogą pracować jako wyjścia ładowania / Foto: Green Cell



Podczas pracy i pozyskiwania energii ze światła słonecznego, można go chociażby powiesić na plecaku za pomocą załączonych karabińczyków (dwa w zestawie, dodatkowo też przewód USB - microUSB 25 cm). Jego pełne wymiary po rozłożeniu wynoszą 520 x 305 x 10 mm, a waga to 730 g. Nie powinien przesadnie mocno zawadzać w plecaku czy torbie.



Chcesz ładować telefon wprost z energii promieni słonecznych? To znacznie droższa metoda niż zwykły powerbank

Produkt był już poprzednio zaprezentowany, ale dziś powraca do sprzedaży po czasowej nieobecności. Zestaw solarnej ładowarki z wbudowanym powerbankiem GC SolarCharge dostępny jest w sugerowanej cenie detalicznej 599,95 złotych, a producent udziela na niego 12 miesięcznej gwarancji. To duże pieniądze, jeśli weźmiemy pod uwagę inne konstrukcje 10000 mAh, ale tylko tradycyjne bez paneli solarnych, technologia słonecznego ładowania zauważalnie podwyższa cenę.





Zobacz również: Prosta instalacja Windows 11 z USB bez konta online Microsoft. Nowy trik w Rufusie



Źródło i foto: Green Cell Źródło i foto: Green Cell

Zasilanie na łonie natury i w miejskiej dżungli.