Samsung Galaxy S23 bez istotnej rzeczy. Niektórzy się ucieszą

Kolejne plotki.



Samsung od lat stosował jedną, spójną filozofię w przypadku swoich smartfonów: urządzenia przeznaczone na rynek amerykański działały pod kontrolą układów Qualcomm Snapdragon, a Europejczycy musieli zadowolić się procesorami Exynos. Wygląda na to, że taka sytuacja już niebawem ulegnie zmianie.



Najnowsze informacje wskazują bowiem na to, że Samsung Galaxy S23 nie doczeka się procesora Exynos.



Samsung Galaxy S23 bez układu Exynos. Co w zamian?



Popularny analityk Ming-Chi Kuo, który zajmuje się również Apple twierdzi, iż w przyszłym roku Samsung zaprezentuje flagowe modele z serii Galaxy S23, które będą wyposażone tylko i wyłącznie w układy Snapdragon. Qualcomm ma być jedynym dostawcą Samsunga, oferując Koreańczykom proces 4 nanometrów (co jest dziwne, biorąc pod uwagę, że Samsung chwalił się ostatnio własnymi układami w 3 nanometrach).



Źródło: Czy faktycznie Galaxy S23 zadebiutuje bez Exynosa? Więcej szczegółów na ten temat poznamy niemal na pewno pod koniec bieżącego roku.Źródło: SamMobile / fot. instalki.pl Jakoś nie chce mi się to wierzyć, szczególnie patrząc na to, co w układach mobilnych w ciągu ostatnich dwóch lat wyprawia chociażby Apple oraz procesory z serii Bionic (swoją drogą również produkowane przez tajwańskie TSMC).

Ming-Chi Kuo zwraca uwagę, że do Galaxy S23 trafi procesor oznaczony jako Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cała sytuacja pokazuje, że proces produkcyjny Samsunga może nie oferować jeszcze takich mozliwości jak te, które Amerykanom proponuje inna odlewnia - tajwańskie TSMC. To również nie pierwszy raz, kiedy w sieci słychać o tym, że koreański gigant ma zamiar ominąć premierę nowego procesora z serii Exynos. Co ciekawe, niektóre ze źródeł twierdzą, że taka sytuacja może potrwać dłużej niż zakładano - aż do 2025 roku. To właśnie wtedy Samsung ma oficjalnie zaprezentować następną generację swojego układu Exynos, która “zmiecie” konkurencję z rynku.