64-rdzeniowy Threadripper 5990X z imponującym rekordem w Cinebench R23

Ponad 100 tysięcy punktów!

Wydajność AMD Ryzen Threadripper 5990X w Cinebench R23 przetestowana

AMD Ryzen Threadripper 5990X to procesor, który nie doczekał się swojej premiery na rynku konsumenckim. Wybrani szczęśliwcy weszli w posiadanie jego wczesnych próbek inżynieryjnych z 2021 roku i niektórzy robią naprawdę niezły użytek z tej możliwości. Youtuber o pseudonimie SkatterBencher sprawdził możliwości tej 64-rdzeniowej bestii w popularnym benchmarku Cinebench R23 . Wynik przeszedł jego najśmielsze oczekiwania.AMD Ryzen Threadripper 5990X to wciąż czekający na swój debiut (?) na rynku konsumenckim 64-rdzeniowy układ bazujący na architekturze Zen 3, będący następcą Threadrippera 3990X. Dedykowany zastosowaniom profesjonalnym został przetestowany w programie mającym sprawdzić jego wydajność w renderowaniu grafiki. Po podkręceniu do 4,82 GHz procesor AMD uzyskał wynik przekraczający 100 tysięcy punktów.użył do testów płyty głównej TRX40 Asus ROG Zenith II Extreme Alpha i wyposażył ją w monoblok EKWB do chłodzenia wodą zarówno procesora, jak i sekcji VRM na płycie. Zademonstrował przy tym kilka metod podkręcania układu, w tym Precision Boost Overdrive (z lub bez Curve Optimizer) oraz ręczne podkręcanie CCX.Ostatecznie wszystkie 64 rdzenie pracowały z taktowaniem 4 GHz, a CCX osiągnął 4,825 GHz w niektórych testach. Przy tych ustawieniach procesor uzyskał oszałamiający wynik 100 191 punktów w teście wielu rdzeni w Cinebench R23, zbliżając się do rekordu świata.Podczas testu w Cinebench płyta główna raportowała pobór mocy na poziomie astronomicznych 700 W. Niektóre przetworniki CCD osiągały temperaturę ponad 90 stopni, mimo że SkatterBencher używał dwóch sporych rozmiarów radiatorów (480 mm i 360 mm) do chłodzenia procesora.Źródło: YouTube