Pierwszy kraj zakazał sprzedaży smartfonów i tabletów Apple z 5G

iPhone i iPad z 5G do odstrzału.

Kolumbia zbanowała iPhone'y i iPady z 5G

Apple, podobnie z resztą jak wiele innych czołowych firm z branży tech, było wielokrotnie oskarżane o kradzież technologii i naruszanie przeróżnych patentów. Za oskarżeniami stosunkowo rzadko szły określone kary finansowe lub poważne konsekwencje innego rodzaju. W Kolumbii miał właśnie miejsce wyrok precedensowy w odniesieniu do Apple, które to uznano firmą winną naruszenia patentu Ericssona. Kolumbijski sąd... zakazał importu i sprzedaży smartfonów iPhone z 5G w całym kraju.Sprzedaż i import smartfonów Apple iPhone i tabletów Apple iPad wyposażonych w technologię 5G zostały zakazane w Kolumbii po tym, jak tamtejszy sąd orzekł, że produkty Apple naruszają patent należący do Ericssona.Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogota w stolicy Kolumbii ogłosił w kwietniu, że sprzęt Apple 5G narusza 13 roszczenie kolumbijskiego patentu NC2019/0003681. FOSS Patents podaje, że patent uznany za istotny dla 5G i przyznany firmie Ericsson w 2019 roku, pozostanie ważny do grudnia 2037 roku.Po kwietniowym naruszeniu, Ericsson w kolejnym miesiącu zapłacił kaucję w wysokości 50 000 dolarów, celem wykonania egzekucji. 6 lipca kolumbijski sąd wydał nakaz wstępny dotyczący Apple Colombia S.A.S, filii firmy z Cupertino w tym kraju. Na jego mocy Apple nie może importować, sprzedawać, reklamować ani w inny sposób komercjalizować jakichkolwiek produktów naruszających patent. Apple musi również ostrzegać i komunikować się" ze sprzedawcami detalicznymi, platformami mediów społecznościowych, środkami masowego przekazu i innymi firmami, aby zagwarantować, że postanowienie sądu będzie wykonywane.