15 fajnych gadżetów z AliExpress do 30 złotych

Tanie gadżety z AliExpress.

Co kupić na AliExpress? Sprawdziłem i po raz ostatni na to pytanie odpowiadałem w lutym tego roku. Po tak długiej przerwie z przyjemnością zaprezentuję Wam, co ciekawego udało mi się tam znaleźć w cenie do ok. 30 złotych. Z tego co zaobserowaliśmy nadal wolicie robić zakupy na AliExpress niż na Shopee... mamy rację?



Uwaga: wiele spośród poniższych produktów jest wysyłanych błyskawicznie z Polski, a wszystkie objęte są darmową dostawą. Ich ceny możecie dodatkowo obniżyć za pomocą kuponów dostępnych na stronie AliExpress.





1. Elektroniczny odstraszacz komarów

Lato to okres w roku, w którym roi się od komarów. Od wlatywania do Twojego mieszkania lub przynajmniej bzyczenia koło Twego ucha powstrzyma je ta niewielka lampka nocna, emitująca nieprzyjemny dla komara i niesłyszalny dla człowieka dźwięk.

2. Półka na telewizor lub monitor

Kiedyś w domach na telewizorach i monitorach kładziono przeróżne rzeczy. Teraz, gdy wyświetlacze są naprawdę cienkie jest to mocno utrudnione. Jeśli walczysz o wygospodarowanie odrobiny przestrzeni w domu, spraw sobie tę oto estetyczną półeczkę na monitor lub telewizor. Postawisz na niej router, przystawkę telewizyjną, mini PC lub dowolne inne drobiazgi.

3. Poduszka długi kot (long cat) - różne kolory

4. Rozgałęziacz USB 3.0, także z zewnętrznym zasilaniem

5. Regulowany samochodowy uchwyt na smartfon mocowany na przyssawkę

6. Ładowarka samochodowa z USB-C i USB-A - ładowanie 68 W

7. Ładowarka sieciowa z czterema złączami USB-A i USB-C

8. Wodoodporny dzwonek bezprzewodowy do drzwi - duży zasięg

9. Inteligentna bezprzewodowa lampka LED mocowana na taśmę 3M

10. Słuchawki bezprzewodowe dokanałowe z etui ładującym

11. Tani smartwatch jak tania opaska sportowa

12. Przewody USB-C do USB-C lub USB-a 100 W / 5 A

13. Nawilżacz powietrza z funkcją lampki nocnej

14. Żarówki LED-owe E27 z ciekawym efektem świecenia

15. Stylowe i tanie okulary na lato z filtrem UV400

Poduszki w stylu znanego z memów long cata to hit tego sezonu. Sprzedawane w różnych kolorach i długościach są dość drogie w Polsce, ale bajecznie tanie na AliExpress. Są przeurocze i wygodne - zwłaszcza w trakcie oglądania filmów we dwoje lub w większym gronie znajomych.Oto huby USB dla osób potrzebujących dużej liczby portów. Zwróćcie uwagę na nieco droższe modele z zasilaniem sieciowym, które bez problemu można podpiąć do jednego portu USB w komputerze i cieszyć się jednakowo wysokim napięciem na każdym ze złącz.Oto absolutnie najlepszy rodzaj uchwytu samochodowego na smartfon, stylizowany na kultowy i kilkukrotnie droższy uchwyt iOttie. Na AliExpress zapłacisz zań jedynie ok. 30 złotych, a z odpowiednimi kuponami jeszcze mniej.Szybka ładowarka w samochodzie to pozycja obowiązkowa na każdym wakacyjnym i nie tylko wakacyjnym wyjeździe. Ta oferuje szybkie ładowanie z mocą 68 watów oraz złącza USB-C oraz USB-A dla większości nowoczesnych urządzeń.Po co korzystać z kilku różnych ładowarek, skoro można mieć w domu jedną ładowarkę, która naładuje kilka urządzeń na raz. Ten polecany przez kupujących sprzęt może ładować jednocześnie do czterech urządzeń z maksymalną mocą 48 watów. Ładowarkę wyposażono w złącza USB-C i USB-A.Znudził Ci się dotychczasowy dźwięk dzwonka do drzwi? Nie przejmuj się, jego zmiana nie musi wiązać się z koniecznością kłopotliwego przerabiania istniejącej instalacji. Spraw sobie dzwonek bezprzewodowy o dużym zasięgu, z możliwością konfigurowania różnych melodyjek. Kosztuje grosze.Montaż dodatkowego oświetlenia w mieszkaniu jest prosty jak nigdy wcześniej za sprawą bezprzewodowych lampek, zasilanych bateriami. Do ściany zamocujesz je dzięki obecnej w zestawie taśmie 3M. W przypadku tego modelu użytkownik może decydować o barwie światła i zdecydować się na cieplejszą lub chłodniejszą.Tanie słuchawki bezprzewodowe? Proszę bardzo. Alternatywy dla Xiaomi Redmi AirDots istnieją i kosztują nawet zaledwie około 20 złotych. W tym przypadku za 21 złotych w promocji nabędziesz podstawowe słuchawki z etui ładującym, obsługą technologii Bluetooth 5.1 i wodoodporną konstrukcją.Ten inteligentny zegarek nie ma wiele wspólnego ze smartwatchami z prawdziwego zdarzenia. Ba, nie ma nawet GPS. Pokazuje za to godzinę, ma krokomierz i jest zupełnie przyzwoitym akcesorium dla małego dziecka lub osoby starszej.Przewód USB z wyświetlaczem prezentującym moc ładowania? Proszę bardzo. Kosztuje ok. 30 złotych za metr i może ładować Twój sprzęt z mocą sięgającą nawet 100 W.W mieszkaniu z odpowiednio nawilżonym powietrzem funkcjonuje się znacznie przyjemniej. Jeśli dodatkowo unosi się w nim przyjemny zapach... Ten gadżet radzi sobie z rozsiewaniem ładnych zapachów i nawilżaniem powietrza, a na dodatek ładnie wygląda.Oto nietypowe żarówki LED z gwintem E27, które są w stanie świecić w taki sposób, aby światło przypominało to rozsiewane przez płomień świecy. Do wyboru dwa różne kolory. Efektów jak na zdjęciu się nie spodziewajcie, ale... będzie ciekawy.Porządne okulary jak na te pieniądze. Cała masa wzorów, wygodna konstrukcja, atrakcyjny wygląd i co najważniejsze: filtr UV400. Szkoda Ci najlepszych okularów na plażę? Weź ze sobą te.