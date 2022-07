Biedronka znowu to zrobiła. Takiej promocji na gadżety nie było już dawno

Zaroiło się od taniej elektroniki.

Po dłuższej chwili przerwy do Biedronki wraca całe zatrzęsienie taniej elektroniki. Produkty są bardzo zróżnicowane, a ich wspólnym mianownikiem są atrakcyjne ceny. Już pojutrze do popularnej sieci sklepów trafią produkty dla kierowców, praktyczne urządzenia AGD, ale też mnóstwo akcesoriów dla użytkowników smartfonów, które przydadzą się w trakcie wakacyjnego wypoczynku... i nie tylko! Oto najciekawsze oferty z nowej gazetki Biedronki.Nie omieszkaliśmy sprawdzić najnowszej gazetki Biedronki pod kątem interesujących gadżetów i nie zawiedliśmy się.Kierowców powinien zainteresować kosztujący zaledwie 69,90 złotych prostownik 4A. Nadaje się świetnie do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych mokrych, żelowych, MF i AGM. Sterownik dba o bezpieczny dla akumulatora proces ładowania, a czytelny wyświetlacz powiadamia o zakończeniu procesu.W samochodzie warto wozić ze sobą komplet zapasowych żarówek oraz bezpieczników, które mogą okazać się nieodzowne w trasie i pomóc uniknąć nie tylko problemów z działaniem niektórych układów auta, ale również mandatu. Do sprzedaży trafią dwa zestawy z żarówkami H4 i H7 w cenie 29,99 za zestaw. Warto.

Akcesoria do smartfonów w Biedronce

Sposób na wysokie temperatury w domu

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaKompresor wysokociśnieniowy za 69,90 złotych przyda się do pompowania opon w samochodach, rowerach, ale także szybkiego nadmuchiwania powietrzem piłek, pontonów, czy też przydomowych basenów. W komplecie jest kilka różnych końcówek.Na tej samej stronie gazetki widnieje też arcypraktyczny klucz dynamometryczny o regulowanym momencie obrotowym 28 - 210 Nm, dzięki któremu z odpowiednim momentem dokręcisz śruby w aucie i nie tylko. W zestawie znajduje się uniwersalny trzpień do nasadek 1/2" oraz nasadki 17, 19 i 21 mm oraz poręczna walizka do przechowywania. Cena to tylko 99 złotych. Klucze dynamometryczne są zazwyczaj dość drogie.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaOd poniedziałku 11 lipca w Biedronce pojawi się masa fajnych gadżetów dla użytkowników smartfonów. Wszystkie produkty to sprzęt marki Baseus, chwalony za doskonały stosunek jakości do ceny.Na sklepowych półkach pojawią się dwa uchwyty samochodowe w cenie 29,99 złotych każdy. Uchwyt grawitacyjny, wyposażony w przyssawkę, dedykowany jest dla smartfonów o przekątnej ekranu od 4 do 6,5 cala. Uchwyt magnetyczny na telefon do kratki z klipsami ma w zestawie dwa klipsy i dodatkową metalową blaszkę.Na tej samej stronie katalogu jest jeszcze ładowarka sieciowa 20 W w cenie 49,99 złotych, która powinna zainteresować użytkowników smartfonów z wolniejszym ładowaniem, na przykład produkcji Samsunga i Apple. Do kompletu za 19,99 złotych można dokupić mierzące 200 cm przewody USB - Lightning, micro USB lub USB-C.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaZ myślą o wakacjach można zakupić selfie stick lub powerbank o pojemności 10 000 mAh ładowaniem 15 W. Każde z akcesoriów wyceniono na 59,90 złotych. Alternatywa dla słuchawek Xiaomi Redmi Airdots? Biedronka proponuje słuchawki douszne Bowie E3 za 119 złotych w zestawie z etui ładującym. Na plaży może przydać się etui wodoodporne na telefon z ekranem o przekątnej do 7,2 cala. Można w nim trzymać również inne drobiazgi. Cena to 29,9 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaTo jeszcze nie koniec. Wysoka temperatura w domu? Wytchnienie przyniosą wentylatory Hoffen. Wentylator biurkowy kosztuje 49,99 złotych i sprzedawany jest w czterech różnych kolorach. Atutem jest 2-stopniowa regulacja siły nawiewu i regulacja kąta nachylenia. W cenie 119 złotych nabyć będzie można bardziej futurystycznie wyglądający wentylator bezłopatkowy, ładowany poprzez port USB i działający w trybie bezprzewodowym nawet przez 4,5 h.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaWszystkie powyższe ceny będą obowiązywały od 11 lipca do 27 lipca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.Udanych łowów!Źródło: mat. własny