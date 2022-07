Opaska Xiaomi Smart Band 7 dostępna w Polsce. Tu kupisz ją od ręki, najtaniej

Nowa opaska Xiaomi najtaniej.

Cena Xiaomi Smart Band 7 w Polsce

Xiaomi Smart Band 7 na Allegro z autoryzowanego sklepu Xiaomi - 249 złotych

Sprzęt sprzedawany jest w oficjalnym sklepie Xiaomi na Allegro, ale wypatrzyliśmy ją także w mi-home.pl oraz w techwish.pl.

Xiaomi Smart Band 7 - czy warto?

Xiaomi Smart Band 7 czy Xiaomi Smart Band 6?

Xiaomi Smart Band 7 pojawiła się w polskich sklepach. Niestety, potwierdziły się nasze czerwcowe doniesienia związane z ceną najnowszej opaski sportowej Xiaomi. Wszystko wkoło drożeje w wyniku ciągłego osłabiania się złotówki oraz rekordowej od przeszło dwóch dekad inflacji. Cena Xiaomi Smart Band 7 w Polsce jest znacznie wyższa od ceny poprzednika. Wiemy już, ile wyniesienie.Najnowsza opaska Xiaomi Smart Band 7 zagościła nareszcie w polskich sklepach. Cena Xiaomi Smart Band 7 to aż 249 złotych. Przypominamy, że w momencie debiutu Xiaomi Smart Band 6 kosztowa 219 złotych. Różnica w cenie przekracza więc 10 procent.Xiaomi Mi Band 7 ma nieco większy ekran od poprzednika (1,56" vs 1,62"), cechujący się jasnością 500 nitów. Na pokładzie są 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop, czujnik tętna PPG i SpO2. W nowej opasce postawiono na baterię 180 mAh, podczas gdy w modelu z zeszłego roku znajdowało się ogniwo 125 mAh. Deklarowany czas pracy na baterii to nadal 14 dni, a ładowanie do pełna ładowarką magnetyczną powinno zająć 2 godziny.Jeśli zastanawiasz się, czy opaska sportowa Xiaomi Smart Band 7 jest godna Twojej uwagi, przeczytaj nasz test tego urządzenia. Porównaliśmy je również z Xiaomi Mi Band 6 oraz Huawei Band 7.Odpowiedzią na powyższe pytanie jest nasze porównanie, jakie stworzyliśmy dla Was kilka dni temu. Zapraszamy na seans.Źródło: mat. własny