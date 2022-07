Rosjanie chwalą się narodowymi dyskami SSD. Demonstracja poszła fatalnie

Cóż...



Cyklicznie w sieci pojawiają się doniesienia na temat rozpaczliwych prób Rosjan, mających na celu uniezależnienie się od świata zachodu. W związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Japonię, Wielką Brytanię i co najmniej kilka innych państw, w efekcie zbrojnej napaści tego kraju na Ukrainę, tamtejsze władze i firmy za wszelką cenę chcą pokazać, że Rosja może być samowystarczalna. Przeważnie wychodzi komicznie, jak choćby w przypadku narodowego smartfona



Rosja zaprezentowała dysk SSD z autorskim kontrolerem

Rosja nie jest pierwszym krajem, który przychodzi do głowy, gdy mowa o kontrolerach dla dysków SSD. W tym tygodniu na targach Innoprom 2022 rosyjska firma Kraftway zademonstrowała swoje najnowsze dyski SSD ASIC v1 i ASIC v2. Dyski PCIe 4.0 są pierwszymi tego rodzaju, które wykorzystują rosyjski kontroler SSD i podobno "mają wszystko, czego potrzeba, aby rzucić wyzwanie najlepszym dyskom SSD na rynku". To obietnice na wyrost, ale...



Oba dyski SSD wykorzystują kontroler K1942VK018, pierwszy rosyjski kontroler dla nośników tego typu. Kraftwaya podaje, że K1942VK018 jest produktem 28-nanometrowego procesu produkcyjnego HPC+ firmy TSMC i ma osiem kanałów pamięci. Oferuje obsługę ONFI 4.0, miękkie dekodowanie LDPC, RAID, monitorowanie i zarządzanie energią. K1942VK018 ma podobno pobór mocy od dwóch do czterech watów i będzie działał na różnych dyskach SSD.



Cyklicznie w sieci pojawiają się doniesienia na temat rozpaczliwych prób Rosjan, mających na celu uniezależnienie się od świata zachodu. W związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Japonię, Wielką Brytanię i co najmniej kilka innych państw, w efekcie zbrojnej napaści tego kraju na Ukrainę, tamtejsze władze i firmy za wszelką cenę chcą pokazać, że Rosja może być samowystarczalna. Przeważnie wychodzi komicznie, jak choćby w przypadku narodowego smartfona AYYA T1 , czy też po prostu niefortunnie - tu mam na myśli układy Bajkał-S i Bajkał-M . Czasem jednak Rosję krytykuje się dla zasady, co dobrze pokazuje przykład najnowszy.Rosja nie jest pierwszym krajem, który przychodzi do głowy, gdy mowa o kontrolerach dla dysków SSD. W tym tygodniu na targach Innoprom 2022 rosyjska firma Kraftway zademonstrowała swoje najnowsze dyski SSD ASIC v1 i ASIC v2. Dyski PCIe 4.0 są pierwszymi tego rodzaju, które wykorzystują rosyjski kontroler SSD i podobno "mają wszystko, czego potrzeba, aby rzucić wyzwanie najlepszym dyskom SSD na rynku". To obietnice na wyrost, ale...Oba dyski SSD wykorzystują kontroler, pierwszy rosyjski kontroler dla nośników tego typu. Kraftwaya podaje, że K1942VK018 jest produktem 28-nanometrowego procesu produkcyjnego HPC+ firmy TSMC i ma osiem kanałów pamięci. Oferuje obsługę ONFI 4.0, miękkie dekodowanie LDPC, RAID, monitorowanie i zarządzanie energią. K1942VK018 ma podobno pobór mocy od dwóch do czterech watów i będzie działał na różnych dyskach SSD.

ródło: servernews.ru



Kraftway ASIC v2 zaprezentowano w formie HHHL i zapowiedziano, że może on obsługiwać kości NAND 3D MLC, TLC i QLC. Firma potwierdziła, że kontroler współpracuje z czipami firm Kioxia (dawniej Toshiba Memory), Micron i YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.). Ponadto ASIC v2 wykorzystuje rosyjską pamięć GS Nanotech wykonaną z Micron i Kioxia NAND. Nośnik współpracuje z interfejsem PCIe 4.0 x4 i oferuje pojemności do 16 TB.



Polscy internauci wyśmiewają rosyjskie rozwiązanie

W polskim internecie widać już pierwsze komentarze kpiące z rosyjskiej myśli technicznej. Faktycznie, obietnice producenta nieco rozmijają się ze stanem faktycznym, a parametry dysku są po prostu kiepskie.



Wydajność sekwencyjnego odczytu i zapisu ma przekraczać 1500 MB/s, a losowe prędkości odczytu i zapisu wynosić odpowiednio 200 000 IOPS i 150 000 IOPS. Pierwsze benchmarki pokazują, że ASIC V2 osiąga sekwencyjne prędkości odczytu i zapisu na poziomie zaledwie 971,32 MB/s i 476,65 MB/s. Niezbyt dobrze jak na nośnik PCIe 4.0, ale... nie od razu Kraków zbudowano?



Kraftway ASIC v2 zaprezentowano w formie HHHL i zapowiedziano, że może on obsługiwać kości NAND 3D MLC, TLC i QLC. Firma potwierdziła, że kontroler współpracuje z czipami firm Kioxia (dawniej Toshiba Memory), Micron i YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.). Ponadto ASIC v2 wykorzystuje rosyjską pamięć GS Nanotech wykonaną z Micron i Kioxia NAND. Nośnik współpracuje z interfejsem PCIe 4.0 x4 i oferuje pojemności do 16 TB.W polskim internecie widać już pierwsze komentarze kpiące z rosyjskiej myśli technicznej. Faktycznie, obietnice producenta nieco rozmijają się ze stanem faktycznym, a parametry dysku są po prostu kiepskie.Wydajność sekwencyjnego odczytu i zapisu ma przekraczać 1500 MB/s, a losowe prędkości odczytu i zapisu wynosić odpowiednio 200 000 IOPS i 150 000 IOPS. Pierwsze benchmarki pokazują, że ASIC V2 osiąga sekwencyjne prędkości odczytu i zapisu na poziomie zaledwie 971,32 MB/s i 476,65 MB/s. Niezbyt dobrze jak na nośnik PCIe 4.0, ale... nie od razu Kraków zbudowano?