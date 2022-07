Certyfikacji Wi-Fi 7 nie ma, ale Chińczycy stworzyli pierwszy router Wi-Fi 7

Chiny pierwsze przed innymi.

Pierwszy router z Wi-Fi 7

O standardzie Wi-Fi 7 pisałem już kilkukrotnie, głównie w kontekście oferowanych przez niego prędkości i opóźnień. Informowałem Was też o tym, że pierwsze urządzenia z Wi-Fi 7 pojawią się w sprzedaży dopiero w przyszłym roku. Wygląda na to, że się myliłem, a przed szereg już teraz wyszła chińska firma H3C. Pomimo tego, że nie istnieje jeszcze oficjalna certyfikacja Wi-Fi 7 , producent oferuje konsumentom pierwszy na świecie router Wi-Fi 7 o nazwie Magic BE18000. Dlaczego nie od razu Wi-Fi 10?Wi-Fi Alliance nie przygotowało jeszcze stosownej certyfikacji Wi-Fi 7, ale Chińczykom w ogóle to nie przeszkadza. Firma postanowiła zaistnieć jako ta, która pierwsza zaoferuje sprzęt nowej generacji. Jak działa? Tego nie wiadomo, ale wiadomo, że wygląda futurystycznie i na papierze obiecuje bardzo wiele.korzysta z technologii Wi-Fi 7 (802.11be) na paśmie 6 GHz, będącym w stanie zagwarantować prędkość pobierania danych na poziomie 18,443 Mb/s. To o wiele więcej niż pozwala na to Wi-Fi 6 z wynikami na poziomie 9,6 Gb/s.