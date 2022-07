Elektryczne samochody od teraz w ofercie Lidla. TANIE samochody

Samochód elektryczny z Lidla.



W Niemczech dzieją się rzeczy, których zapewne jeszcze długo nie uświadczymy w Polsce. W maju tego roku do oferty sklepów Lidl trafiły samochody elektryczne Nissan Leaf. Oferowane w ramach modelu subskrypcyjnego nie zawojowały serc niemieckich konsumentów, ale przetarły szlak dla innych pojazdów. Nie trzeba było długo czekać, a do Lidla trafił kolejny elektryk, którego tym razem można kupić na własność. Oto nietuzinkowy Elaris Finn.



Samochód elektryczny z Lidla - Elaris Finn

Elaris Finn to nazwa nie mówiąca absolutnie nic żadnemu z miłośników motoryzacji. Nic dziwnego. Niewielki dwumiejscowy samochód wyprodukowany w Chinach trafił do sprzedaży w niemieckich Lidlach w cenie 222 euro za miesiąc (ok. 1065 złotych) w specjalnym, rocznym abonamencie. Promocja potrwa do 10 lipca, a w jej ramach dostępnych jest tylko 100 takich pojazdów.



W Niemczech dzieją się rzeczy, których zapewne jeszcze długo nie uświadczymy w Polsce. W maju tego roku do oferty sklepów Lidl trafiły samochody elektryczne Nissan Leaf. Oferowane w ramach modelu subskrypcyjnego nie zawojowały serc niemieckich konsumentów, ale przetarły szlak dla innych pojazdów. Nie trzeba było długo czekać, a do Lidla trafił kolejny elektryk, którego tym razem można kupić na własność. Oto nietuzinkowy Elaris Finn.Elaris Finn to nazwa nie mówiąca absolutnie nic żadnemu z miłośników motoryzacji. Nic dziwnego. Niewielki dwumiejscowy samochód wyprodukowany w Chinach trafił do sprzedaży w niemieckich Lidlach w cenie 222 euro za miesiąc (ok. 1065 złotych) w specjalnym, rocznym abonamencie. Promocja potrwa do 10 lipca, a w jej ramach dostępnych jest tylko 100 takich pojazdów.

Elaris Finn. | Źródło: Elaris



Elaris Finn wyposażono w baterię litowo-jonową o pojemności 32 kWh, która zdaniem producenta pozwala na przejechanie nawet 300 kilometrów na jednym ładowaniu. Realnie, w mieście zasięg ten powinien być odrobinkę mniejszy. Ładowanie do poziomu 100 procent zajmie godzinkę za sprawą szybkiego ładowania CCS 30 kW. Masa pojazdu to 930 kilogramów.



Samochód elektryczny z Lidla ma zaledwie 2,87 metra długości i 1,56 metra szerokości, co czyni z niego idealne auto do miasta. Parkowanie nim w ciasnych przestrzeniach musi być bajecznie łatwe. Pojemność bagażnika to 229 litrów, czyli ok. 30 litrów mniej od popularnego na zachodzie Europy Smarta.



Elaris Finn wyposażono w baterię litowo-jonową o pojemności 32 kWh, która zdaniem producenta pozwala na przejechanie nawet 300 kilometrów na jednym ładowaniu. Realnie, w mieście zasięg ten powinien być odrobinkę mniejszy. Ładowanie do poziomu 100 procent zajmie godzinkę za sprawą szybkiego ładowania CCS 30 kW. Masa pojazdu to 930 kilogramów.Samochód elektryczny z Lidla ma zaledwie 2,87 metra długości i 1,56 metra szerokości, co czyni z niego idealne auto do miasta. Parkowanie nim w ciasnych przestrzeniach musi być bajecznie łatwe. Pojemność bagażnika to 229 litrów, czyli ok. 30 litrów mniej od popularnego na zachodzie Europy Smarta.