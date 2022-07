Sprawdziłem realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. Czy warto go kupić?

Odważny i oryginalny design

Na podzespoły nie można narzekać

Ekran, multimedia i bateria

Aparat - jest przyzwoicie

realme naprawdę poważnie traktuje nasz rynek, co może tylko cieszyć konsumentów. Niedawno zadebiutowały nowe smartfony chińskiego producenta, a wśród nich wyścigowy GT NEO 3T oraz GT NEO 3 z fenomenalnie szybkim ładowaniem. To jednak nie koniec bowiem w sprzedaży pojawił się właśnieLimitowane edycje smartfonów to nic nowego, jednak rzadko zdarza się, że debiutują one na polskim rynku. Tymczasem realme postanowiło "dołożyć do pieca" i prowadzić być może niszowy, ale arcyciekawy smartfon.Najnowszy realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition ma wyróżniać się przede wszystkim designem. Chociaż nigdy nie byłem zagorzałym fanem Dragon Ball to doceniam stylistykę omawianego modelu. Urządzenie wygląda świeżo i oryginalnie, ale nie odpustowo. Realme kolejny raz udowadnia, że potrafi dać powiem świeżości na nudnym i przewidywalnym rynku smartfonów. Z tyłu głowy mam jeszcze realme GT 2 Pro , gdzie obudowa wykonana została z biokopolimeru LNP ELCRIN firmy SABIC czy realme GT Master Edition z pleckami ze skóry wegańskiej, sygnowanej przez japońskiego projektanta Naoto Fukusawę.Wracając do GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. Sam design to nie wszystko. Fani kultowego anime kupując limitowaną edycję smartfonu otrzymują:- kolekcjonerskie karty Dragon Ball Z,- wyjątkową igiełkę do SIM,- dedykowane ikony w smartfonie,- dedykowane animacje w smartfonie,- dedykowane tapety,- dedykowane naklejki,- dedykowane pudełko.Widać tutaj dbałość o detale, które z pewnością przypadną do gustu miłośnikom mangi stworzonej przez Akirę Toriyamę.Grubość urządzenia wynosi 8,65 mm, a waga to 194,5 gramów. Mamy zatem do czynienia z urządzeniem o typowych wymiarach, obudowa nie jest mała, ale ergonomię dość wąskie krawędzie i lekko zaoblone plecki. W pudełku znajdziemy też standardowe, szare sylikonowe etui. Szkoda, że i w tym przypadku producent nie postawił na dedykowane etui, które byłby wyróżnikiem dla tego modelu. A tak, zakrywanie pięknej obudowy GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition zwykłym szarym etui mija się z celem.Zanim przejdę do omawiania specyfikacji wtrącę jeden ważny aspekt. realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition to dokładnie ten sam smartfon, co GT NEO 3T więc pominę szczegółowe omówienie wszystkich możliwości urządzenia, szczegóły znajdziecie w recenzji realme GT Neo 3T Za sprawą procesora Snapdragon 870 5G, smartfon oferuje naprawdę przyzwoitą wydajność, a responsywność jest na flagowym poziomie. Uzupełnieniem procesora jest 8 GB RAM LPDDR 4x i 256 GB szybkiej pamięci masowej UFS 3.1. Warto dodać, że realme oferuje rozszerzenie pamięci RAM poprzez funkcję DRE (Dynamic RAM Expansion) z poziomu systemu (o maksymalnie 5 GB). Dzięki temu smartfon ma lepiej zarządzać pamięcią i trzymać dłużej aplikacje uruchomione w tle, a zarazem szybciej je uruchamiać.Jak GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition radzi sobie w grach mobilnych? Na smartfonie uruchomienie praktycznie każdą grę na Androida bez obawy o spadki wydajności czy niską szczegółowość grafiki. To zasługa mocnego procesora, grafiki Adreno 650 i dobrej optymalizacji oprogramowania. Pomaga też powiększony radiator parowy ze stali nierdzewnej.Ciekawy dodatkiem dla graczy niewątpliwie jest tryb GT 3.0 zwiększający częstotliwość odświeżania ekranu oraz częstotliwość odczytu dotyku. W systemie zaimplementowano też zasobnik gier i to właśnie z jego poziomu (wysuwany pasek po włączeniu dowolnej gry) możemy aktywować tryb GT, przeglądać powiadomienia, nagrywać ekran czy sprawdzić stan systemu.Smartfon wyposażony został w 6,62-calowy, płaski ekran o rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli) wykonany w technologii AMOLED E4, jego maksymalna jasność wynosi 1300 nitów. Panel zapewnia 100% pokrycia palety kolorów DCI-P3, a zagęszczenie pikseli na poziomie 397 ppi gwarantuje świetną ostrość.Mocnym akcentem ekranu jest oczywiście częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Niestety, nie ma VRR (adaptacyjnej częstotliwości odświeżania), pozostawiając do wyboru tylko 60 Hz lub 120 Hz.Ekran wyśmienicie sprawdza się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i grach mobilnych czy podczas oglądania filmów. Skoro mowa o multimediach, warto też wspomnieć o głośnikach stereo, które grają bardzo przyjemnie i w zasadzie nie można mieć zastrzeżeń. Warto jednak pamiętać, że przy większej głośności, audio może być zniekształcone.Zaplecze komunikacyjne jest kompletne. Model ten wspiera standard 5G, a dodatkowo oferuje Bluetooth 5.2 LE (wspiera kodeki A2DP, LE, aptX HD), dwuzakresowy moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, czy też USB typu C w standardzie 2.0. Jest oczywiście NFC, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie płatności zbliżeniowych.Na pokładzie znajdziemy akumulator o pojemności 5000 mAh, a w zestawie sprzedażowym znajduje się ładowarka o mocy 80W, która jest w stanie naładować akumulator od zera do 50% w niecały kwadrans, a pełne naładowanie zajmuje niecałe 40 minut.To naprawdę imponujący wynik, ale trzeba pamiętać, że na tej półce cenowej znajdziemy smartfony z szybszym ładowaniem, np. Redmi Note 11 Pro+ 5G, którego porównanie z realme GT Neo 3T znajdziecie na naszym kanale YouTube.Wielu użytkowników od smartfona za 2500 zł wymaga naprawdę dobrych możliwości fotograficznych. Prawda jest taka, że na średniej półce trudno o idealny zestaw aparatów i zawsze czegoś brakuje. Jak jest w przypadku realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition? Po prostu przyzwoicie, ale bez szaleństw.Za zdjęcia odpowiada tutaj główny aparat 64 MP bez systemu OIS (optyczna stabilizacja obrazu). Pole widzenia wynosi 80,5°, a przysłona to F1.79. Do dyspozycji otrzymujemy też ultraszerokokątny aparat 119° oraz niezbyt wyrafinowaną kamerę makro.