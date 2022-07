Huawei nova Y70 i nova Y90 w Polsce. Ich ceny Cię zainteresują, prezent też

Ciekawy deal.

Podczas gdy miłośnicy świata nowych technologii na ogół ekscytują się przede wszystkim premierami najdroższych, flagowych smartfonów, konsumenci w Polsce wybierają znacznie tańsze urządzenia. Jaki smartfon do 1000 złotych kupić? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bo pomimo tego, że wybór telefonów z tej półki cenowej jest naprawdę duży, niektóre trudno jest polecić. Huawei uważa, że najnowsze Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 będą strzałem w dziesiątkę dla każdego. No, niemal każdego.

Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 w Polsce

Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 - ceny i przedsprzedaż

Źródło: HuaweiHuawei nova Y70 to smartfon wyposażony w 6,75-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+. O jego wydajność dba układ MediaTek Helio G35 i 4 GB RAM. Użytkownik może liczyć na 128 GB pamięci zewnętrznej i potrójny aparat główny z matrycami 48, 5 i 2 Mpix.Huawei nova Y70. | Źródło: HuaweiNiemałym atutem Huawei nova Y70 ma być jego bateria o pojemności aż 6000 mAh. Szybkie ładowanie z mocą 22,5 W nikogo nie rzuci może na kolana, ale sam fakt, że smartfon wystarczy przy normalnym użytkowaniu co 2-3 dni jest już niemałą zaletą.Huawei nova Y70. | Źródło: HuaweiDroższy Huawei nova Y90 to przede wszystkim wyświetlacz 6,75-calowy o wyższej rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Mocy obliczeniowej smartfonowi dostarcza układ Snapdragon 680, współpracujący z 6 GB RAM-u. Na dokładkę użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci na dane.Huawei nova Y90. | Źródło: HuaweiSprzęt dysponuje baterią 5000 mAh z szybkim ładowaniem 40 W. Oferuje też lepszy zestaw aparatów w konfiguracji 50 + 8 + 2 Mpix.Wspólnym mianownikiem obu smartfonów jest oprogramowanie EMUI 12 i brak dostępu do usług Google. Aplikacje pobiera się tu z poziomu sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery.Cena Huawei nova Y70 wynosi 899 złotych, podczas gdy Huawei nova Y90 wyceniono na 1099 złotych. Kwoty niewysokie, tym bardziej atrakcyjne, że w przedsprzedaży trwającej do 17 lipca do obu smartfonów producent dodaje opaskę Huawei Band 7 o wartości 249 złotych gratis.Źródło: Huawei