Huawei Tag to alternatywa dla gadżetu od Apple

W lepszej cenie.



Wygląda na to, że praktycznie każda duża firma technologiczna chce mieć teraz gadżet, który pozwala śledzić wybrane przedmioty. Huawei przy okazji premiery swoich nowych smartfonów z serii nova zaprezentowało lokalizator Tag.



Czym wyróżnia się ten gadżet? Zdecydowanie jedną rzeczą.



Huawei Tag - co potrafi?



Huawei Tag na pierwszy rzut oka łudząco przypomina Apple AirTag, ale jeśli przyjrzeć się bliżej, to od razu widać różnicę. Sprzęt od chińskiego producenta nie jest w pełni owalny, a bardziej wygląda, jak klasyczne piórki wykorzystywane do gry na gitarze. Cała konstrukcja ma zaledwie 5,6 milimetra grubości i waży 6 gramów. Lekko i przyjemnie. Do całości producent dołącza przyjemnie wyglądając brelok, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby również wyjąć z niego Huawei Tag, bez przyczepiania do konkretnego przedmiotu.









Czytaj też: To prawdopodobnie pierwsze aresztowanie za korzystanie z Apple AirTag



Na pokładzie Huawei Tag znalazł się głośnik, który jest w stanie wygenerować sygnał alarmowy o głośności około 92 decybeli. Gadżet prześle również powiadomienia bezpośrednio na smartfona, kiedy użytkownik oddali się od urządzenia. Huawei zaimplementowało także do swojego akcesorium moduł Bluetooth oraz NFC - nie znajdziemy tutaj wbudowanego modułu GPS ani modułu ultraszerokopasmowego UWB. Kiepsko.

fot. Huawei







W porównaniu do sprzętu od Apple cena Huawei Tag wygląda więc naprawdę przystępnie.



Źródło: Ile trzeba zapłacić za Huawei Tag? Premiera urządzenia odbędzie się 30 lipca na terenie Chin i jeszcze nie wiadomo czy to akcesorium trafi do Europy (można się jednak spodziewać, że pojawi się w Polsce). Zestaw, w którego skład wchodzą 4 lokalizatory Huawei Tag został wyceniony na 299 juanów (około 210zł). Pojedyncze urządzenie kupicie za 99 yuanów (około 69zł).W porównaniu do sprzętu od Apple cena Huawei Tag wygląda więc naprawdę przystępnie.Źródło: NotebookCheck / fot. Huawei

Do tego wszystkiego można dołożyć jeszcze certyfikat IP67 oraz baterię, która według Huawei jest w stanie wytrzymać przez jeden rok na pełnym ładowaniu.