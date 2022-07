Jest decyzja w sprawie podatku od smartfonów. Mamy dobre i złe wieści

Polaków czekają kolejne opłaty.

Podatek od smartfonów miał być wprowadzony przy okazji nowelizacji opłaty reprograficznej. O pomyśle opodatkowania tych urządzeń, wraz z innymi do tej pory nieopodatkowanymi, słyszymy od co najmniej 2020 roku . Przypominamy, że podatek od smartfonów miał wynosić od 1,5 przez 3, a nawet do 6 procent w zależności od posiadanego przez osobę urządzenia, a pieniądze z niego miały miałby rekompensować artystom straty związane z kopiowaniem ich utworów oraz innej pracy. Temat zmiany opłaty reprograficznej powracał jak bumerang i po raz ostatni było o nim głośno w 2021 roku . Sprawa ucichła, by teraz po raz n-ty trafić na tapet.Opłata reprograficzna to jednorazowa rekompensata, ponoszona przez producentów sprzętu elektronicznego na rzecz artystów i twórców utworów chronionych prawem autorskim, za możliwość niekomercyjnego bezpłatnego korzystania z ich dzieł na tych urządzeniach.

Podatku od smartfonów nie będzie, ale...

artystów wykonawców - 11,5 procent

producentów fonogramów i wideogramów - 11,5 procent

wydawców - 5 procent

Tak, ten podatek podniesie ceny elektroniki

Polacy już wkrótce mogą płacić jeszcze więcej za elektronikę użytkową. | Źródło: Canva ProZnowelizowana opłata reprograficzna smartfonów nie obejmie. Podrożeją natomiast telewizory, komputery i tablety. Jak bardzo? Danina ma wynosić od 1 do 4 procent brutto od cen urządzeń, także niemało. Opłacą go kwartalnie producenci sprzętu oraz importerzy. Budżet państwa zyska 560 milionów rocznie. 49 procent przychodów z opłaty ma trafiać do Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pozostałe zostaną skierowane do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi:Na liście zawodów objętych statusem artystów ostatecznie nie zagoszczą publicyści i dziennikarze. Jednocześnie trafią na nią fotograficy, graficy komputerowi i rysownicy. Chaos? Mało powiedziane.Projekt ustawy o artystach zawodowych skierowano w minionym tygodniu do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Prace nad nim prowadziły będą komitety rządowe, w tym Komitet Stały Rady Ministrów. Jeśli zostanie przyjęty, będzie skierowany do Sejmu. Ministerstwo Kultury zapowiedziało, że projekt trafi do Sejmu "w najbliższych miesiącach".W dalszym ciągu lobbuje się, aby podatek finalnie objął także smartfony, o co zabiega ponad 50 organizacji twórców. Pomysł powszechnie krytykują producenci sprzętu oraz importerzy, ostrzegając, że danina zwiększy i tak już rosnące ceny elektroniki.Wiceprezes ZAiKS uważa, że obywatele podatku nie zapłacą. Mówił w 2021 roku, że "to nie jest podatek od obywateli, tylko wprost odwrotnie". To zdaniem producentów i dystrybutorów oczywiste kłamstwo, co potwierdzał niejako w swoim stanowisku Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy sieci x-kom.- mówił Kamil Szwarbuła w ubiegłym roku.Źródło: wirtualnemedia.pl