Zrób coś dla planety i wygraj laptopa. Trwa konkurs Acer Green Race Challenge

Wygraj Acer Aspire VERO

I stopnia: 1x laptop Acer Aspire VERO + pakiet z myszką Acer VERO

II stopnia: 5x pakiet z myszką Acer VERO

Polski oddział Acer ogłosił challenge zachęcający do działań na rzecz środowiska. Do wygrania są 4 laptopy Acer Aspire Vero w zestawie z myszą Acer Vero i 20 pakietów z myszą Acer Vero.Segregujesz śmieci, wyłączasz ładowarki z prądu, a może organizujesz sąsiedzkie sprzątanie pobliskiego parku? Pokaż swoje eko działanie i dołącz do wyzwania Acer Green Race Challenge.Zasady wyzwania są proste – udostępnij na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, zwykły film lub wideo w formacie Reelsa, obrazujące to, jak na co dzień bierzesz udział w „ekologicznej sztafecie”. Napisz krótki zachęcający do udziału opis, dodaj hasztag #jointhegreenrace i zaproś (@) do wyzwania swoich znajomych. Wybór nagrodzonych będzie odbywał się co 3 dni (łącznie 4 razy). W każdej z 4 tur na uczestników czekają nagrody:Seria VERO, choć jest na rynku dopiero od nieco ponad roku, już stała się jedną z najważniejszych linii sprzętowych Acera, dzięki wprowadzeniu rewolucyjnych rozwiązań w trosce o środowisko. Flagowy model Aspire Vero to pierwszy laptop, do którego stworzenia wykorzystano plastik PCR, czyli pochodzący z recyklingu. Z tego tworzywa powstały też akcesoria takie jak chociażby myszy komputerowe. Warto dodać, że obudowa Aspire Vero nie zawiera farby, a panel został wykonany z 99% materiałów odzyskanych z recyklingu. Ponadto Acer stworzył aplikację VeroSense, za pomocą której można inteligentnie zarządzać energią i tym samym zmniejszać jej pobór.Konkurs trwa. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na stronie akcji