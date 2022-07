Smartfony Infinix HOT wkrótce w Polsce. Co oferują?

Niedrogie smartfony od Infinix

Na początku czerwca informowaliśmy, że marka Infinix zamierza wejść na polski rynek , a teraz mamy więcej szczegółów na ten temat. Producent ogłosił, że latem tego roku w sklepach pojawi się seria niedrogich smartfonów HOT. Premierowe modele toJak twierdzi producent, smartfony z linii HOT zostały wyposażone w wydajne podzespoły pozwalające na skorzystanie ze wszystkich możliwości cyfrowej rozrywki - od gier przez fotografię po oglądanie filmów.HOT 11S został wyposażony w procesor Helio G88 oraz duży, 6,78-calowy wyświetlacz FHD+, który jest wykonany w technologii IPS z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Miłośników multimediów z pewnością ucieszą podwójne głośniki stereo z systemem DTS.Producent podaje, że bateria 5000 mAh zapewnia 36 godzin rozmów lub 13 godzin grania, a funkcja szybkiego ładowania 18W pozwala zwiększyć poziom baterii o 50% w 50 minut. Smartfon działa w oparciu o stworzony na bazie Android 11 przez Infinix system operacyjny XOS 10. Funkcję płatności zbliżeniowych zapewnia moduł NFC. Smartfon dostępny będzie w dwóch wariantach pamięci: 4GB + 64GB i 6GB + 128GB.Z kolei drugi model z serii - HOT 11 został wyposażony w gamingowy procesor Helio G37 i jeszcze bardziej pojemną baterię 6000 mAh (50,5 godzin rozmów i prawie 14 godzin grania). Smartfon posiada też jeszcze większy - 6,82-calowy wyświetlacz HD+. Urządzenie działa w oparciu o stworzony również na bazie Androida 11 system operacyjny XOS 7.6 od Infinix. Do wyboru będą dwa warianty pamięci: 4GB + 64GB i 6GB + 128GB.Zarówno HOT 11S jak i HOT 11 posiadają potrójny obiektyw 50MP z szeroką przysłoną F1.6. Z przodu jednego i drugiego modelu umieszczono szerokokątny aparat 8MP do zdjęć typu selfie, który współpracuje z podwójną diodą oświetleniową do zdjęć wieczorem i w nocy.Zarówno HOT 11S jak i HOT 11 dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: Polar Black oraz 7°Purple. Ponadto HOT 11S dostępny jest również w odcieniu Green Wave, a HOT 11 w kolorze Turquosie Cyan.W kolejnych tygodniach podane zostaną ceny smartfonów. Modele z tej serii będą dostępne w największych sieciach sprzedaży zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.Źródło: Infinix