Zadebiutował Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition. Jest sporo zmian, ale niekoniecznie na lepsze

Nowszy nie znaczy lepszy

Procesor i aparaty, to główne różnice

Źródło: Xiaomi

Jest jednak wiele podobieństw, ale trzeba uważać na detale

Źródło: Xiaomi

Cena i dostępność nowego wariantu

Xiaomi zapowiedziało nowy flagowy smartfon o nazwie Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, ale czym różni się od Xiaomi 12 Pro? Xiaomi 12 Pro został ogłoszony w grudniu 2021 roku wraz z Xiaomi 12 jako część pierwszej partii urządzeń wykorzystujących układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dwa telefony, wraz z tańszym trzecim modelem, Xiaomi 12X, zostały ostatecznie wprowadzone na rynek globalny w marcu 2022 roku.Procesor jest główną różnicą między Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12 Pro Dimenity Edition. Ten pierwszy jest wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, podczas gdy drugi jest pierwszym smartfonem na świecie zasilanym przez nowy MediaTek Dimensity 9000+.Technicznie rzecz biorąc, Dimensity 9000+ powinien oferować lepszą wydajność procesora, ponieważ jego rdzenie są taktowane wyżej niż w Snapdragon 8 Gen 1. Ponadto chipset firmy MediaTek jest produkowany w procesie TSMC 4 nm, który jest lepszy od Samsunga 4 nm, na którym Snapdragon 8 Gen 1 jest zbudowany. Jednak to, że chipset jest lepszy na papierze, nie oznacza, że ​​będzie również zauważalnie wydajniejszy podczas użytkowania. Oba telefony mają do 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 256 GB pamięci UFS 3.1.Warto jeszcze dodać, że Dimensity 9000+ w odniesieniu do MediaTek Dimensity 9000, zapewnia 5% wzrost wydajności procesora, a procesor graficzny ARM Mali-G710 MC10 może pochwalić się 10% wzrostem wydajności.Na tym różnice się nie kończą. Xiaomi zmieniło bowiem znacząco konfigurację aparatu w Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition i to niestety na gorszą. W przeciwieństwie do wersji Snapdragon, która ma główny aparat 50 MP f/1.9 z OIS, ultraszerokokątny aparat 50 MP i teleobiektyw 50 MP, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition zachowuje główny aparat, ale ma ultraszerokokątny aparat 13 MP (choć z szerszym polem widzenia 123˚) oraz teleobiektyw makro 5MP. Nie jest również w stanie nagrywać w 8K i brakuje mu kilku funkcji dostępnych w standardowym Xiaomi 12 Pro, w tym Motion Capture i Motion Focus. Oba telefony mają jednak frontowy aparat 32 MP.Osoby decydujące się na wersję Dimensity Edition, otrzymają akumulator o pojemności 5160 mAh, aczkolwiek ze wsparciem dla ładowania o mocy 67 W. Natomiast Xiaomi 12 Pro ma ogniwo o pojemności 4600 mAh, ale obsługuje ładowanie 120 W. Obsługuje również szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W i odwrotne ładowanie bezprzewodowe 10 W, w przeciwieństwie do Dimensity Edition.Są też inne różnice, takie jak WiFi 6E, Bluetooth 5.2 i cztery głośniki Harman Kardon z Dolby Atmos w Xiaomi 12 Pro, podczas gdy Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition ma WiFi 6, Bluetooth 5.3 i dwa głośniki z Dolby Atmos.Nowy Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition ma ten sam projekt, co wariant standardowy. Wyświetlacz w obu telefonach jest zakrzywiony i ma wyśrodkowany otwór na przednią kamerę. Oba mają również potrójny układ kamer z tyłu. Pomimo tego, że oba telefony są flagowe, nie mają żadnej oficjalnej ochrony przed przenikaniem wody i pyłu (IP), co oznacza, że lepiej trzymać je z dala od niekorzystnych warunków. Xiaomi 12 Pro jest dostępny w kolorze niebieskim, szarym, zielonym i fioletowym, natomiast Dimensity Edition można kupić w kolorze niebieskim i szarym.Niezależnie od wersji, wyświetlacz ma 6,7 ​​cala i rozdzielczość QHD+, częstotliwość odświeżania 120 Hz, Dolby Vision i HDR10+. Oba telefony umożliwiają również pomiar tętna za pomocą wbudowanego w wyświetlacz czytnika linii papilarnych. Na tym jednak podobieństwa się kończą, gdyż w nowszym modelu postawiono na wyświetlacz LTPO pierwszej generacji i ma częstotliwość próbkowania dotyku 240 Hz, a w starszym z układem Snapdragon jest wyświetlacz LTPO drugiej generacji. Jest to istotna różnica, gdyż ekran w Xiaomi 12 Pro charakteryzuje się częstotliwością próbkowania dotyku 480 Hz, a do tego jeszcze szybciej przełącza się między częstotliwościami odświeżania, a także jest bardziej energooszczędny.Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition wyceniony został na 3999 jenów (~ 2750 zł) za wersję 8+128 GB i 4499 juanów (~3100 zł) za wersję 12+256 GB. Niestety, pojawiły się informacje, które wskazują, że smartfon nie będzie dostępny poza Chinami.Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi