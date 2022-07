ROG Phone 6 oficjalnie. Niezrównana moc mobilnego gamingu

Nowa seria ROG Phone 6 dla miłośników gamingu

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G

Ekran: 165Hz / 1ms Samsung AMOLED 6.78''

Bateria: 6000mAh z 65W HyperCharge (do 60% naładowania w 19 minut)

System chłodzenia: GameCool 6

Czyjniki reakcji fizycznych: AirTriggers 6 System

System wibracji: X-Haptic

Technologia dźwięku: GameFX z certyfikatem DIRAC

Odporność na zachlapanie: IPX4

Karta Graficzna: Qualcomm Adreno 730

System operacyjny: Android 12

Pamięć RAM: 12GB / 16GB

Pamięć wbudowana: 256GB / 512GB

Aparat: 12MP / 50 MP / 13MP / 5 MP

Cena ASUS ROG Phone 6 w Polsce

ASUS ROG Phone 6 12/256GB - 4999 zł

ASUS ROG Phone 6 16/512GB - 5499 zł

Słuchawki i akcesoria od ROG

Dziś podczas internetowej premiery For Those Who Dare zaprezentowane zostały nowe smartfony gamingowe, nowe słuchawki gamingowe typu True Wireless, gamingowe zestawy słuchawkowe, a także nowe akcesoria do telefonów. Oferta ROG dla miłośników mobilnego grania jest zatem kompletna.Nowa seria obejmuje modele ROG Phone 6 oraz ROG Phone 6 Pro, najwydajniejsze telefony ROG Phone, jakie kiedykolwiek stworzono. Napędzane są najnowszym procesorem mobilnym Snapdragon 8+ Gen 1 o częstotliwości taktowania do 3,2 GHz, wyposażone maksymalnie do 18 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i do 512 GB pamięci masowej.Producent podkreśla, że udoskonalony układ chłodzenia GameCool 6 wykorzystuje innowacyjną technologię chłodzenia procesora 360°, gwarantując maksymalną wydajność w każdym momencie. Bateria o pojemności 6000 mAh2 zapewnia dłuższy czas pracy podczas długich sesji rozgrywki. W zestawie znajduje się zasilacz HyperCharge do szybkiego ładowania o mocy 65W.Doskonałe efekty wizualne powinien zapewnić 6,78-calowy wyświetlacz Samsung AMOLED HDR10+, który wykorzystuje ekskluzywną technologię dostrajania ROG. Ekran oferuje dzięki temu częstotliwość odświeżania na poziomie 165Hz, wiodącą w branży częstotliwość próbkowania w sterowaniu dotykowym 720Hz, a także najniższy na świecie poziom opóźnień w sterowaniu dotykowym wynoszący zaledwie 23ms. Nowej serii sprzętu towarzyszy kompletny zestaw ekskluzywnych akcesoriów ROG Phone 6, wliczając w to nowy moduł AeroActive Cooler 6 oraz dedykowane szkło ochronne.W celu zapewnienia jeszcze bardziej zaawansowanych możliwości sterowania udoskonalono rozwiązanie AirTrigger 6. Czujniki ultradźwiękowe w pełni obsługują różne gesty, w tym takie nowe funkcje, jak podwójna czynność, naciśnij i unieś oraz celowanie żyroskopem.System audio GameFX w ROG Phone 6 jest wyposażony w dwa symetryczne, siedmiomagnesowe głośniki, które emitują dźwięk do przodu, zapewniając optymalnie wyważone efekty dźwiękowe stereo. Telefon posiada również gniazdo słuchawkowe 3,5mm. Dźwięk został zoptymalizowany we współpracy ze szwedzką firmą Dirac.Telefony z serii ROG Phone 6 są teraz wyposażone w system trzech kamer, w tym główny aparat z obiektywem szerokokątnym Sony IMX766 50 MP oferujący udoskonaloną jakość obrazu i przetwarzanie HDR, drugi aparat z obiektywem ultraszerokokątnym 13 MP, a także aparat do makrofotografii. Udoskonalone funkcje oprogramowania obejmują tryb wideo HDR10+, ponadto dostępny jest również przedni aparat 12 MP do wykonywania wysokiej jakości grupowych zdjęć selfie oraz strumieniowania wideo na żywo.ROG Phone 6 jest dostępny w wariantach kolorystycznych Phantom Black i Storm White, dysponuje oświetleniem Aura RGB na tylnym panelu, maksymalnie 16GB pamięci RAM LPDDR5 i do 512GB pamięci masowej. ROG Phone 6 Pro jest dostępny wyłącznie w kolorze Storm White i jest wyposażony w kolorowy mini wyświetlacz ROG Vision na panelu tylnym, 18 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i 512 GB pamięci masowej.Najważniejsze parametry ROG Phone 6:Nowe smartfony pojawiły się już w polskich sklepach (x-kom prowadzi przedsprzedaż i oferuje wysyłkę po 10 sierpnia), a ceny kształtują się następująco:Producent przygotował specjalną ofertę w ramach przedsprzedaży. Każdy, kto zdecyduje się teraz na zakup ROG Phone 6 może otrzymać AeroActive Cooler 6 warty 449 zł za 1zł. Promocja trwa do 7 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.Polska cena ROG Phone 6 Pro nie jest jeszcze znana.Zaprezentowano również szereg nowych słuchawek. Nowy modelto słuchawki oferujące dwa tryby połączenia: przewodowy i bezprzewodowy. Wyposażone w przetwornik ESS Quad DAC i mikrofon z redukcją szumów wspomaganą SI, co gwarantuje wyjątkową jakość dźwięku i czystą komunikację w grach. Ponadto model ten oferuje możliwość łatwego przełączania między trybami bezprzewodowym i przewodowym USB-C.