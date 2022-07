Hammer rozdaje powerbanki. Możesz też wygrać 5000 złotych

Promocja na wytrzymałe smartfony z IP69.

Promocja Hammer

Smartfony Hammer Explorer

HAMMER Explorer (3/32GB) - aparaty 13 + 8 Mpix,

- aparaty 13 + 8 Mpix, HAMMER Explorer Plus Eco (4/64GB) - aparaty 13 + 8 Mpix, Android 11

- aparaty 13 + 8 Mpix, Android 11 HAMMER Explorer PRO (6/128GB) - eSIM, aparaty 48 + 8 Mpix, czujnik jakości powietrza

HAMMER Explorer (3/32GB) - 999 złotych

- 999 złotych HAMMER Explorer Plus Eco (4/64GB) - 1199 złotych

- 1199 złotych HAMMER Explorer PRO (6/128GB) - 1699 złotych

Kojarzycie może jeszcze niedrogie telefony typu rugged marki Hammer, które sprzedawano kiedyś za ok. 159 złotych w Biedronce? Ich producent zorganizował właśnie promocję, w ramach której konsumenci mogą utrzymać darmowy dedykowany powerbank o pojemności 5000 mAh, a jeśli się im poszczęści również 5000 złotych.Akcja dotyczy serii smartfonów HAMMER Explorer , w skład której wchodzą trzy urządzenia z ekranem o przekątnej 5,7 cala. Hammer Explorer, Explorer Plus Eco i najmocniejszy z nich Explorer PRO zamknięto w obudowie z certyfikatem IP69, która ma gwarantować niewrażliwość na uszkodzenia, działanie pyłu oraz wody. Kupując jeden z tych model można otrzymać darmowy powerbank 5000 mAh oraz dostać szansę na wygraną 5000 złotych. Co konkretnie trzeba zrobić?Jak już wspomnieliśmy: kupić któryś z trzech smartfonów z serii Hammer Explorer w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. Następnie należy udać się pod ten adres i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Promocji z nagrodami gwarantowanymi w postaci powerbanków towarzyszy konkurs z główną wygraną w wysokości 5000 złotych. Aby zawalczyć o pieniądze należy w kreatywny sposób odpowiedzieć na pytanie: "Kiedy i jak przyda Ci się dodatkowe 5000 od HAMMERA?".Regulamin i szczegóły akcji znajdują się na tej stronie Identyczne na pierwszy rzut oka smartfony różnią się podzespołami, ale mają pewne cechy wspólne. Każdy z nich ma ekran zabezpieczony szkłem GorillaGlass 3, NFC, wbudowaną baterię 5000 mAh, a także certyfikat militarny MIL-STD-810G i wskaźnik laserowy. A różnice? Producent wyszczególnia:Ceny smartfonów to:Źródło: Hammer