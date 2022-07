Xiaomi zaprezentowało Band 7 Pro. Smartband z ogromnym ekranem OLED

Ma GPS i NFC.

Specyfikacja Xiaomi Band 7 Pro

Źródło: Xiaomi

Źródło: Xiaomi

Źródło: Xiaomi

Ceny i dostępność Xiaomi Band 7 Pro

Źródło: Xiaomi

Xiaomi zaprezentowało sporo nowości, a jedną z nich jest Band 7 Pro, najnowszy smartband z ogromnym wyświetlaczem typu OLED, który dotychczas spotkać można było przede wszystkim w smartwatchach. Warto zatem sprawdzić, co jeszcze ma do zaoferowania inteligenta opaska Xiaomi za przysłowiowe grosze..Xiaomi Band 7 Pro na pierwszy rzut oka mocno przywodzi mi na myśl Haylou RS4 Plus pozbawiony fizycznego przycisku na prawym boku. Opaska ma jednak mniejszy wyświetlacz, aczkolwiek i tak bardzo duży, jak na tego typu urządzenie. Producent zastosował bowiem 1,64-calowy prostokątny wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości 280 x 456 pikseli. Inteligentna opaska oferuje funkcję Always On Display i do tego jeszcze wyposażona została w czujnik światła otoczenia, który oferuje funkcję automatycznej regulacji jasności. Wyświetlacz zabezpieczony został szkłem 2.5D, co zdecydowanie podnosi walory estetyczne.Xiaomi daje szerokie możliwości personalizacji, gdyż do wyboru jest ponad 180 nowych tarcz zegarka, a zatem każdy zainteresowany i zainteresowana powinni znaleźć coś dla siebie.Jeśli chodzi o funkcje zdrowotne najnowszej opaski Xiaomi Band 7 Pro, to raczej zaskoczeniem nie będzie, że firma nie wymyśliła koła na nowo, a zatem mamy tutaj typowy standard. Tym samym opaska oferuje całodzienne monitorowanie tętna i poziomu tlenu we krwi (SpO2). Do tego dochodzi system ostrzegania wibracja, gdy nasycenie tlenu we krwi spadnie poniżej określonego poziomu. Poza tym Mi Band 7 Pro oferuje również monitorowanie snu, rejestrując sen lekki, głęboki i REM.Jeśli chodzi o funkcje fitness, to tutaj widać, że Xiaomi dorzuciło jeszcze kila nowych trybów aktywności fizycznej, gdyż opaska oferuje obecnie 117 trybów ćwiczeń, w tym 10 kursów biegowych, które obejmują różne poziomy trudności. Ponadto użytkownicy mają również dostęp do 14 profesjonalnych trybów sportowych i funkcji, która pozwala rywalizować ze znajomymi, zdobywając medale za codzienne kroki, spalone kalorie i inne.Energię w Xiaomi Band 7 Pro dostarcza akumulator o pojemności 235 mAh, która według producenta oferuje do 12 dni pracy przy regularnym użytkowaniu i do 6 dni intensywnego użytkowania. Pełne naładowanie zajmuje około godziny.Jeśli chodzi o zaplecze komunikacyjne, to na wyposażeniu jest GNSS, NFC do płatności zbliżeniowych i Bluetooth 5.2.Na koniec warto dodać, że jest to opaska ze stopniem wodoodporności 5ATM, co oznacza, że ​​można z nim pływać (zanurzenie do 50 m) i brać prysznic, choć według Xiaomi lepiej nie moczyć go w gorącej wodzie.Xiaomi Band 7 Pro jest już dostępny w sprzedaży na rodzimym rynku producenta w promocyjnej cenie ustalonej na 380 juanów, co po przeliczeniu daje około 256 złotych. Jest to jednak szybka oferta promocyjna, gdyż cena regularna w wysokości 400 juanów (~270 złotych) zacznie obowiązywać od najbliższego czwartku (7 lipca).W momencie pisania tego artykułu nie ma żadnych informacji na temat ceny i dostępności na pozostałych rynkach. Zainteresowanym pozostaje zatem cierpliwie czekać na dalsze doniesienia.Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi