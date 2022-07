Redmi K50i 5G jeszcze w tym miesiącu. Znamy specyfikację

To będzie dobry średniak.

Premiera jeszcze w lipcu

Domniemana specyfikacja Redmi K50i

Już niebawem seria smartfonów Redmi K50 powiększy się o nowy model Redmi K50i 5G, którego premiera planowana jest w najbliższym czasie. Zanim to jednak nastąpi, do internetu przedostała się specyfikacja techniczna, która zdradza nam, że będzie to kolejny dobry smartfon klasy średniej.Choć nie są to jeszcze oficjalne informacje, to jednak wiele wskazuje an to, że najnowszy Redmi K50i zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu, a dokładniej przed 24 lipca. Oznacza to, że do prezentacji pozostało już niewiele czasu i już niebawem marko powiększy się o kolejny interesujący smartfon klasy średniejJeśli informacje się potwierdzą, to nadchodzący Redmi K50i 5G będzie niczym innym, jak przemianowanym Redmi Note 11T Pro+ 5G, który zadebiutował w Chinach w maju bieżącego roku. To akurat dobra informacja, gdyż model ten jest odpowiednio wyposażony i zaoferuje wydajność w zupełności wystarczającą do wszystkiego.Oczekuje się, że smartfon pojawi się w wariantach 6 GB + 128 GB i 8 GB RAM + 128 GB. Może występować w kolorach takich jak czarny, niebieski i srebrny.Redmi K50i 5G będzie wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS, który oferuje rozdzielczość FullHD+. Do tego jeszcze dochodzi częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz, co akurat w przypadku smartfonów tej matki jest wartością dość wysoką. Za wydajność ma odpowiadać układ SoC Dimensity 8100 firmy MediaTek i do 8 GB pamięci RAM. Urządzenie zaoferuje 128 GB pamięci i będzie działać pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem MIUI 13.Za wydajność energetyczną smartfona Redmi K50i 5G ma odpowiadać akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 67 W. Oczywiście w zestawie sprzedażowym znajdzie się dedykowany zasilacz.Na tylnym panelu smartfona zagości zestaw trzech obiektywów z 64-megapikselowym aparatem głównym, współpracujący z 8-megapikselowym obiektywem ultraszerokokątnym i aparatem do głębi o rozdzielczości 2 MP. Na froncie obecna będzie natomiast 16-megapikselowa kamera dedykowana Selfie.Źródło: Twitter @yabhishekhd / fot. tyt. Redmi