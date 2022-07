Xiaomi zaprezentowało nową serię Xiaomi 12S wykorzystującą technologię Leica

W Xiaomi 12S Ultra można się zakochać

Dzisiejsza premiera Xiaomi powinna ucieszyć wszystkich fanów fotografii mobilnej jednak są też rozczarowujące wieści. Nowe smartfony z serii– pierwsze przygotowane w współpracy z firmą- będą dostępny tylko na rynku chińskim, o czym wiedzieliśmy już kilka dni temu Xiaomi i Leica szumnie zapowiadają, że stworzyli nowy standard dla fotografii mobilnej. Seria smartfonów Xiaomi 12S wykorzystującą technologię Leica jest wynikiem współpracy obu firm i ma oferować wyjątkową jakość obrazu i kolorów.Główny aparat Xiaomi 12S Ultra ma asferyczny obiektyw 8P, który według producenta, rozwiązuje typowe problemy, takie jak flara, „ghosting” i aberracja chromatyczna. Moduł aparatu Xiaomi 12S Ultra ma również powłoki przeciwodblaskową i barwioną na krawędziach soczewek, wykorzystuje kopolimer olefinowy i filtr światła podczerwonego z nową technologią powlekania.Oprócz zaawansowanej konstrukcji optycznej, Xiaomi 12S Series wykorzystuje profile obrazowania Leica odtwarzając ton i estetykę Leica z pomocą najnowocześniejszych algorytmów. Dla użytkownika końcowego oznacza to dostęp do dwóch stylów fotograficznych: „Leica Authentic Look” i „Leica Vibrant Look”, oba oferują większą swobodę twórczą dla fotografa.Xiaomi 12S Ultra jest wyposażony w 1-calowy czujnik IMX989 firmy Sony, z matrycą Quad-Bayer z pikselami o rozmiarze do 1,6 μm. Dzięki grupowaniu (ang. pixel binning) piksel osiąga 3,2 μm, co redukuje szumy, rozszerza zakres dynamiczny, zwiększa ilość przechwytywanego światła, a także uzyskuje ogólnie lepszy obraz w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowy, Xiaomi 12S Ultra jest pierwszym urządzeniem z systemem Android, które obsługuje nagrywanie i odtwarzanie wideo Dolby Vision HDR.Imponująco zapowiada się też stabilizacja. Smartfon wykorzystuje stabilizację optyczną HyperOIS, co ma szczególne znaczenie dla nagrywania wideo. HyperOIS wykorzystuje przerwę między dwiema klatkami, aby uruchomić stabilizację i skorygować położenie optyki. Dzięki temu obraz jest stabilny i ma naturalny charakter, bez artefaktów i nienaturalnego ruchu.Najnowszy model Xiaomi z dopiskiem "Ultra" jest też pierwszym flagowym modelem wyposażonym w dwa chipy Xiaomi Surge. Zastosowano w nim chipset szybkiego ładowania Xiaomi Surge P1 i chipset zarządzania baterią Xiaomi Surge G1. Oznacza to bardzo szybkie ładowanie i inteligentne zarządzanie zużyciem energii.Xiaomi 12S Ultra ładuje się z mocą 67W przewodowo, a 50W bezprzewodowo. Smartfon oferuje też bezprzewodowe ładowanie zwrotne z mocą 10W. Sercem systemu jest jednokomorowa bateria krzemowo-tlenowa o pojemności 4860 mAh i chipset szybkiego ładowania Xiaomi Surge P1, który obsługuje prąd wejściowy do 16 A ze sprawnością konwersji 96,8%. Ponadto, chipset baterii Xiaomi Surge G1 oferuje szereg algorytmów sterujących, co znakomicie wydłuża jej żywotność i pozwala bardzo dokładnie przewidzieć czas pracy. Xiaomi 12S Ultra obsługuje również ładowanie adaptacyjne, aby zapobiec przeładowaniu baterii, zwiększając tym samym liczbę cykli ładowania o 25%.Flagowiec nie należy do wagi lekkie, jego wymiary to 163,17 x 74,92 x 9,06 mm, a całość waży 225 gramów. Co ważne, obudowa posiada certyfikat IP68, a uwagę przykuwa też skóropodobna tylna obudowa.Xiaomi 12S Ultra i Xiaomi 12S Pro są wyposażone w 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED z materiałem luminescencyjnym. Ma jasność do 1500 nitów, rozdzielczość 2K, gamut kolorów P3 i adaptatywne odświeżanie 1-120 Hz. Xiaomi 12S jest bardziej kompaktowy (6,28 cala), także wspiera wyświetlanie gamutu P3, HDR10+ i adaptywne odświeżanie 120 Hz.Seria Xiaomi 12S wykorzystująca technologię Leica jest napędzana nowym chipsetem Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, zbudowanym w procesie 4 nm.Cena Xiaomi 12S Ultra w Chinach zaczyna się od 5999 juanów (ok. 4000 zł) za wersję 8+256GB. Xiaomi 12S Pro (8+256GB) wyceniono na 4 699 juanów (ok. 3200 zł), a kompaktowy Xiaomi 12S ma kosztować 3999 juanów (ok. 2700 zł).Źródło: Xiaomi