Apple Watch Series 8 z nowym sensorem. Pytanie tylko - po co?

Dziwny pomysł.



Już na jesień tego roku Apple zaprezentuje mnóstwo nowości. Wśród nich znajdą się między innymi nowe zegarki Watch Series 8. Jak donosi Mark Gurman z Bloomberga, Apple ma obecnie testować sensor mierzący temperaturę użytkownika z poziomu jego nadgarstka.



Tego typu plotki związane z inteligentnymi zegarkami amerykańskiej firmy pojawiają się nie po raz pierwszy.



Apple Watch Series 8 zmierzy Twoją temperaturę



Plotki na temat nowego sensora zdolnego do mierzenia temperatury ciała krążą w sieci od co najmniej roku. Mark Gurman po raz pierwszy wspominał o podobnej technologii w zegarkach Apple Watch już w czerwcu 2021 roku. Drugi z popularnych leaksterów i analityków, Ming-Chi Kuo również uważa, że sensor do mierzenia temperatury zadebiutuje w tegorocznych modelach zegarków z jabłkiem w logo.



Oprócz mierzenia temperatury ciała, nowy sensor umieszczony w zegarku Apple Watch miałby również możliwość analizowania… płodności. Zmiany w temperaturze ciała miałyby pomóc określić kobietom idealny moment na zajście w ciążę lub przewidzieć, kiedy będą borykały się one z miesiączką.



To akurat nic dziwnego - Apple inwestuje w cyfrowe zdrowie praktycznie na każdym polu. Nic dziwnego, że firma chciałaby zebrać dodatkowe dane dotyczące swoich użytkowników.





fot. David Svichowec - Unsplash.com



Cała nadzieja w odświeżonym modelu SE - ten raczej nie będzie posiadał opisywanych nowości, które planuje dla nas Apple.



Jednego można być pewnym patrząc na to, co ostatnio dzieje się ze sprzętami Apple - na pewno będzie drożej. Podstawowe wersje zegarków przebiją zapewne pułap 2000 złotych.Cała nadzieja w odświeżonym modelu SE - ten raczej nie będzie posiadał opisywanych nowości, które planuje dla nas Apple.

Poza samym sensorem temperatury, Mark Gurman zwraca uwagę, że zmiany oraz nowości w Apple Watch Series 8 powinny być raczej kosmetyczne. Jedyne czego możemy się spodziewać, to nieco lepsze wyświetlacze w droższych konfiguracjach oraz procesor z podobną wydajnością do swoich poprzedników. Biorąc pod uwagę sprawdzone źródła Gurmana faktycznie możemy nie zobaczyć niczego nowego w nowych Watchach aż do jesieni 2023 roku. Kiepsko.