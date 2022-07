Wiemy wszystko o Amazfit Band 7. Tania opaska z ekranem OLED

Specyfikacja Amazfit Band 7

Źródło: gsmarena

Cena i data premiery

Już niebawem na półki sklepowe trafi Amazfit Band 7, a zatem nowa opaska fitness, która w momencie premiery zastąpi model z 2020 roku, a mianowicie Amazfit Band 5 . Czego można zatem oczekiwać od nadchodzącej nowości, która pod względem designu nawiązuje do Redmi Smart Band Pro Jak wynika z informacji przekazanych przez jeden z zagranicznych serwisów, nadchodzący smartband Amazfit Band 7 ma zostać wyposażony w prostokątny wyświetlacz typu OLED charakteryzujący się maksymalną jasnością na pożmie 500 nitów. Ma on charakteryzować się przekątną 1.47” i rozdzielczością 194 x 368 pikseli. Będzie zatem wystarczająco duży, aby można było komfortowo go obsługiwać.Amazfit Band 7 ma zostać wyposażony w optyczny czujnik tętna PPG z całodobowym śledzeniem tętna oraz monitorowaniem snu i stresu. Do tego opaska będzie w stanie wyświetlać powiadomienia ze sparowanego smartfona. To jednak nie koniec funkcjonalności, gdyż umożliwi również ustawienie alarmu, czy też przypomnienia, a do tego jeszcze wyświetli informacje na temat pogody. Będzie zatem wszystko, czego można oczekiwać od taniej opaski fitness.Oczywiście, jak to w przypadku urządzeń marek należących do Xiaomi bywa, Amazfit Band 7 zaoferuje ponad 100 trybów sportowych z automatycznym wykrywaniem treningu. Niewykluczone zatem że nawet będzie opcja monitorowania gry w szachy. :)Jest to opaska z oceną wodoodporności 5ATM, co oznacza, że ​​można będzie z nią pływać (zanurzenie do 50 m) i brać prysznic, ale lepiej nie moczyć jej w gorącej wodzie.Energię ma dostarczyć akumulator o pojemności 230 mAh, który ma zapewnić do 18 dni typowego użytkowania i 9 dni intensywnego użytkowania. Ładowanie ma odbywać się za pomocą dedykowanej ładowarki.Smartband o wadze 28 gramów wyposażony został także w 8 MB pamięci RAM i 128 MB pamięci i będzie współpracował z dowolnym urządzeniem z systemem Android 5.0 lub iOS 10.0 i nowszym, poprzez Bluetooth 5.1.Oczekuje się, że Amazfit Band 7 zadebiutuje jeszcze w tym roku i ma zostać wyceniony na raptem 50 dolarów, co po przeliczeniu daje nam około 225 złotych.Źródło: gsmarena / fot. tyt. gsmarena